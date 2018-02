Cameroun : qui est Joshua Osih, le candidat du SDF pour la présidentielle ?

Désigné candidat du Social democratic front (SDF, opposition) pour la présidentielle de 2018, Joshua Osih succède, à 49 ans, à John Fru Ndi, légendaire président du parti. Jeune Afrique vous présente ce mordu d'aviation tombé dans la politique.

Sa désignation à la candidature du Social democratic front (SDF), le samedi 24 février, pour la présidentielle d’octobre 2018, n’a pas été un long fleuve tranquille. Jusqu’au bout, les adversaires de Joshua Osih ont tenté de lui barrer la route. Mais le député de Douala, natif du Sud-Ouest, a tenu bon et su garder le cap.

Les Camerounais l’avaient découvert dans le costume d’un expert en aviation un soir de mai 2007, alors que le vol 507 de Kenya Airways venait de s’écraser non loin de l’aéroport de Douala. Certes, Joshua Osih était déjà second vice-président du SDF, mais nul n’imaginait qu’il pousserait John Fru Ndi vers la sortie une décennie plus tard.

Voici ce qu’il faut savoir de Joshua Osih, que tous surnomment « Josh ».