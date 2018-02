Africa CEO Forum 2018 : zoom sur l’économie nigériane

Même si le Nigeria peine toujours à sortir de sa dépendance au pétrole, le pays voit ses perspectives économiques s'améliorer, notamment grâce à l'émergence de nouveaux acteurs dans la finance, la technologie, l’agriculture, le divertissement ou l’industrie. Un focus y sera fait à l'occasion de l'Africa CEO Forum, qui se tiendra les 26 et 27 mars à Abidjan.

Des start-up de Yaba aux rizeries de Kano, en passant par le secteur automobile en plein essor, les performances d’une liste croissante de sociétés nigérianes ne sont plus liées au cours du pétrole – même si cette ressource représente encore plus de 90 % des recettes d’exportation du pays.

À travers un panel inédit intitulé « La nouvelle économie nigériane », l’Africa CEO Forum, qui se tiendra les 26 et 27 mars à Abidjan, analysera en profondeur le modèle de diversification qui a permis à l’économie nigériane de progresser, alors que d’autres tentatives africaines de diversification ont échoué.

Quelles réformes sont nécessaires à adopter pour sortir de la stagnation économique et renouer avec des perspectives de croissance ? Le modèle nigerian peut-il inspirer les autres économies africaines ? Ce sont quelques-unes des questions que se poseront les participants du Africa CEO Forum, coorganisé par Jeune Afrique Media Group, éditeur de Jeune Afrique et de The Africa Report, et par Rainbow Unlimited, société suisse spécialisée dans l’organisation d’événements de promotion économique.

Plus de 70 participants

La principale économie du continent en termes de PIB sera fortement représentée durant ces deux jours, avec plus de 70 participants, parmi lesquels Folorunsho Alakija, vice-présidente de Famfa Oil Limited ; Jim Ovia, fondateur et président de Zenith Bank ; Austin Avuru, PDG de Seplat Petroleum ; Yewande Sadiku, PDG de la Nigeria Investment Promotion Commission ; Abdulsamad Rabiu, président de BUA Group ; Oluwatoyin Sanni, PDG de United Capital ; Tonye Cole, PDG de Sahara Group ; Degbola Abudu, PDG de Capricorn Holding Limited ; Juliet Ehimuan, directeur général de Google Nigeria ; Ken Etete, PDG de Century Group ; Wale Tinubu, PDG d’Oando, ou encore Mitchell Elegbe, PDG d’Interswitch.