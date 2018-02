Législatives à Djibouti : le gouvernement annonce la victoire du parti au pouvoir

L’Union pour la majorité présidentielle (UMP), a remporté une « large victoire » aux législatives du vendredi 23 février, a annoncé le ministre de l’Intérieur. Les résultats officiels ne sont pas encore connus.

Bientôt 72 heures après le scrutin, les résultats des élections législatives qui se sont tenues le vendredi 23 février à Djibouti n’ont pas encore été officiellement publiés. mais, dès la nuit de vendredi à samedi, le ministre de l’Intérieur par intérim, Moumin Ahmed Cheick, a affirmé que le scrutin a été marqué par une « large victoire de l’Union pour la majorité présidentielle (UMP) », sans en préciser cependant l’ampleur. La Nation, le quotidien du pays, en a même oublié de donner les chiffres dans son édition du lendemain.

>>> A LIRE – Les Djiboutiens appelés aux urnes pour les législatives

Déjà assuré de faire le plein dans les régions d’Arta, d’Obock et de Dikhil – faute d’opposants – l’UMP partait, avant même le vote, avec une avance de 18 sièges sur les 65 à pourvoir à l’Assemblé nationale.

Le camp du président Ismaïl Omar Guelleh semble également avoir été plébiscité dans les circonscriptions de Tadjourah et d’Ali Sabieh. Face respectivement, à l’Alliance républicaine pour le développement (ARD) et au Centre démocrates unifiés (CDU), l’UMP a vu élire les six candidats qu’elle présentait dans chacune de ces régions.

Sept députés d’opposition

Il n’y a qu’à Djibouti-ville que le parti a dû partager les points avec la coalition formée par l’Union pour la démocratie et la justice (UDJ) et le Parti djiboutien pour le développement (PDD). Le système à la proportionnel garantissant 20 % des sièges au parti arrivé deuxième, l’UDJ-PDD comptera donc sept députés, qui constitueront l’ensemble de l’opposition parlementaire durant la prochaine législature.

Seul véritable nouveauté de ce scrutin joué d’avance, le quota de 25 % réservé aux femmes – introduit par le Parlement en janvier – permet au pays de compter aujourd’hui presque deux fois plus de députées que lors de la précédente élection : elles sont quinze à faire leur entrée à l’assemblée, contre huit en 2013.