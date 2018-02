RDC : un mort et plusieurs blessés par balles lors de la marche des chrétiens à Kinshasa

Un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle dimanche à Kinshasa par la police, en marge des marches des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila en RDC.

« La messe s’est déroulée normalement jusqu’à 9 heures du matin. Puis des policiers et militaires ont fait irruption aux abords de la paroisse. Ils ont commencé par tirer des gaz lacrymogène, puis des balles en caoutchouc, et enfin des balles réelles. Six de nos paroissiens sont blessés, certains gravement. Il y a un mort. Ils sont également entrés dans l’église et ont tiré des gaz lacrymogènes. Toute cette violence, on ne peut pas la qualifier », confie le père Jean-Claude Tabu, prêtre de la paroisse Saint-Benoît, après la marche des catholiques de ce dimanche 25 février

Pour la troisième fois en deux mois, les fidèles ont défilé contre la « dictature » de Joseph Kabila, dont le mandat a expiré depuis fin décembre 2016, à la sortie de la messe, mais ils se sont heurté aux forces de l’ordre, faisant au moins un tué et plusieurs blessés en République démocratique du Congo, selon l’épiscopat, alors que la police estime avoir tenu son objectif de « zéro mort ».

À Kisangani, gaz lacrymogène et tirs à balles réelles

« Nous avons enregistré un mort à Kinshasa qui est certifié et plusieurs blessés » dans le pays, a déclaré à l’AFP l’abbé Donatien Nshole, porte-parole de l’épiscopat. Un peu plus tôt, le médecin directeur de l’hôpital Saint-Joseph de Kinshasa avait annoncé à l’AFP le décès d’un jeune activiste du mouvement citoyen « Collectif 2016 », Rossy Mukendi Tshimanga, « qui a reçu une balle à la poitrine ».

Un agent « a tiré sur mon frère à bout portant dans l’enceinte de la paroisse Saint-Benoît (centre). J’étais près de mon frère », a expliqué le frère du défunt entre deux sanglots. Le corps de la victime a été emporté par une équipe du Comité international de la Croix-rouge, ont constaté des journalistes de l’AFP.

À Kisangani, grande ville du nord-est du pays, des centaines de fidèles qui sortaient de la messe ont commencé à marcher avant d’être dispersés par les forces de sécurité qui ont fait usage de gaz lacrymogènes et tiré à balles réelles, blessant deux personnes, selon un correspondant de l’AFP.

Faible affluence, mais marcheurs déterminés

Dans plusieurs villes, les marches ont été étouffées par les forces de sécurités qui se sont déployées massivement devant toutes les églises catholiques. C’est le cas à Kikwit (sud-ouest), à Goma (est), tandis qu’à Bukavu (est), toute tentative d’attroupement a été systématiquement dispersée à coup de gaz lacrymogène. À Lubumbashi, deuxième ville du pays dans le sud-est, des jeunes ont brûlé des pneus dans les rues avant d’être dispersés par la police anti-émeute.

Ces marches sont organisées à l’appel du Comité laïc de coordination (CLC), un collectif d’intellectuels proche de l’Église catholique, qui demandent à M. Kabila de dire publiquement qu’il ne sera pas candidat aux élections prévues le 23 décembre 2018. Le CLC a reçu dimanche le soutien de 85 intellectuels francophones. Malgré une faible affluence, les manifestants se sont montrés déterminés et dans plusieurs paroisses de Kinshasa, les fidèles ont commencé à marcher avant d’être dispersés par les forces de l’ordre.

L’internet a été coupé dans le pays. Les SMS et le système de messagerie WhatsApp ont été suspendus brusquement après la sortie des messes.

22 blessés et 8 personnes interpellées

À Saint-François-de-Sales, des policiers cagoulés étaient postés devant la rue qui donne sur cette paroisse du centre de Kinshasa, où une femme de 24 ans, aspirante à la vie religieuse avait été tuée par un tir lors d’une précédente marche le 21 janvier. Ils ont tiré des gaz lacrymogènes avant que des militaires arrivés sur les lieux fassent usage de tirs de sommation pour disperser les manifestants.

À Kinshasa, où la marche avait été interdite, la police s’était donnée pour objectif de faire « zéro mort ». La répression des deux marches précédentes avait fait une quinzaine de morts selon l’Église, deux d’après les autorités. Ce dimanche, « le consigne zéro mort a été respecté avec professionnalisme par les forces de l’ordre déployées sur le terrain », s’est félicité le porte-parole de la police, le colonel Pierrot-Rombaut Mwanamputu.

Dans l’ensemble du pays, 22 personnes ont été blessées dont 13 policiers, tandis que 8 personnes ont été interpellées, selon un bilan provisoire donné à la télévision publique.

Billets de 100 dollars

Vendredi, l’Union européenne, la Suisse et le Canada avaient rappelé dans un communiqué conjoint « l’importance du respect des libertés fondamentales, en particulier de la liberté de manifester et de la liberté de culte ».

En fin d’après-midi, le calme était revenu à Kinshasa, où les barrages de police ont été levés et que la présence policière et militaire se faisait discrète. Le Premier ministre congolais Bruno Tshibala a fait la ronde de quelques quartiers de la capitale, distribuant des billets de 100 dollars aux habitants, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Le prêtre de Saint-Benoît, Jean-Claude Tabu, s’est dit « déterminé à poursuivre le combat pour l’alternance pacifique jusqu’à là victoire finale ». « On veut vivre dans un pays de liberté, où il n’existe pas de délit d’opinion », a-t-il précisé.