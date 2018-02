Gabon : Emmanuel Issoze-Ngondet procède à un remaniement gouvernemental

Le Premier ministre gabonais Emmanuel Issoze-Ngondet a procédé ce mardi à un remaniement gouvernemental. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Yves-Fernand Manfoumbi, a été limogé et est remplacé par Biendi Maganga Moussavou.

Paye-t-il son apparent accès de folie à Ndendé le 18 février ? Toujours est-il que Yves-Fernand Manfoumbi, par ailleurs membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir) ne fait plus partie du gouvernement. La nouvelle est tombée ce mardi 20 février, suite à un remaniement ministériel proposé par Emmanuel Issoze-Ngondet.

C’est l’ancien ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Biendi Maganga Moussavou, fils de Pierre-Claver Maganga Moussavou, qui le remplace à l’Agriculture. Les PME passent ainsi sous le contrôle de Madeleine Berre, désormais ministre de la Promotion des investissements privés, de l’Entrepreneuriat national, des Petites et moyennes entreprises, du Commerce et de l’Industrie.

Du mouvement à la Justice

Le Premier ministre en a profité pour faire d’autres « ajustements ». Quittant le secrétariat général de la présidence, Guy Rossatanga-Rignault devient ministre de la Pêche, de la Mer et de la Sûreté Maritime, délestant Pacôme Moubelet Boubeya des affaires maritimes. Ce dernier n’est donc « plus que » ministre de la Forêt et de l’Environnement.

Francis Nkea Ndzigue quitte quant à lui le ministère de la Justice pour celui de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadre de vie. Il est remplacé par Edgard Anicet Mboumbou Miyakou.

La liste des ministres affectés par le remaniement du 20 février :