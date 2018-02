Experts de l’ONU assassinés en RDC : où est passée la liste de suspects transmise à Kabila ?

La passe d'armes entre l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU et le ministre congolais des Affaires étrangères a mis en lumière un fait qu'ignorait les familles et proches des deux experts de l'ONU assassinés en mars 2017 : l'administration américaine dispose d'une liste de suspects, et elle l'a transmise aux autorités de la RDC.

Intervenant à New York le 12 février à propos de l’enquête sur l’assassinat de deux experts de l’ONU, l’Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan, en mars 2017 en République démocratique du Congo, Nikki Haley, l’ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, a exhorté Léonard She Okitundu, le ministre congolais des Affaires étrangères, à « demander à M. Kabila ce qu’il a fait de la liste » de suspects qu’elle lui avait remise.

Stupeur des proches des victimes : ils savaient que le FBI avait enquêté en RDC, mais ignoraient qu’une liste avait été établie. Celle-ci a été remise à Joseph Kabila, le 27 octobre à Kinshasa, à la suite d’une rencontre à huis clos avec Haley.

Kabila a demandé qu’une copie lui soit transmise afin qu’il puisse prendre des mesures, mais rien n’a été fait

La diplomate américaine a « informé » le président congolais « de l’existence d’une liste d’individus impliqués dans l’assassinat, liste qui a fait l’objet de vérifications », précise un porte-parole de la mission américaine à l’ONU.

« Kabila a demandé qu’une copie de ce document lui soit transmise le soir même afin qu’il puisse prendre des mesures. Nous la lui avons donnée immédiatement. Mais rien n’a été fait. »