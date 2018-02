Cameroun : débuts des travaux du Douala Grand Mall, avec l’implantation d’un supermarché Carrefour

Le fonds d’investissement Actis a annoncé lundi le lancement des travaux de construction du Douala Grand Mall, dans lequel sera installé un supermarché Carrefour, exploité par le groupe franco-japonais CFAO.

Le capital-investisseur britannique Actis a annoncé lundi 12 février le lancement des travaux de construction du Douala Grand Mall, à proximité de l’aéroport international de la capitale économique camerounaise. Fruit du partenariat entre Actis et l’entreprise locale Craft Development, ce centre commercial – dont le coût est estimé à 250 millions de dollars – est bâti par la société sud-africaine Raubex. Les travaux devraient s’achever au quatrième trimestre 2019.

Outre un supermarché, le centre commercial de 18 000 m² comprendra des restaurants, un centre d’activités pour les jeunes, un multiplexe de cinq salles de cinéma géré par le groupe d’ingénierie pétrolière Genesis, et des boutiques. Le centre d’affaires, correspondant à la deuxième phase du projet, sera constitué d’un hôtel et d’un parc de bureaux.

4 500 emplois à la clé

« Le projet contribuera à la création de plus de 4 500 emplois, tout en utilisant des matériaux et la main d’œuvre locale, et bénéficiera d’un régime d’exonération fiscale selon une convention signée avec le Gouvernement de la République du Cameroun », affirme ainsi le communiqué. Gérant plus de 7,6 milliards d’actifs, Actis est déjà présent au Cameroun, avec une participation majoritaire au sein de l’énergéticien Eneo.

Exploité par CFAO Retail, le supermarché du centre commercial sera l’enseigne Carrefour, suite à un accord conclu avec Actis le 2 décembre 2017, bénéficiant d’un bail d’une quinzaine d’années. Le premier supermarché du groupe franco-japonais a ouvert à Douala, il y a plus de deux mois.

Ce nouveau Carrefour entrera en activité après l’ouverture d’un hypermarché à Yaoundé, en 2019, et avant la mise en service du second hypermarché Carrefour, cette fois à Douala, en 2020. Au total, CFAO Retail compte ouvrir six points de vente au Cameroun.