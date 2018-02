Guinée : la Ceni proclame les résultats au compte-gouttes, cinq jours après les élections locales

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a débuté vendredi soir la proclamation officielle des résultats des élections communales tenues le 4 février. Ces résultats très partiels, qui ne concernent que seize circonscriptions, consacrent l’avance du RPG Arc-en-ciel, au pouvoir, et son principal challenger : l’Union des forces démocratiques de Guinée.

Les Guinéens devront s’armer de patience. Cinq jours après le scrutin local du 4 février, nombre d’entre eux étaient déçus en constatant que la totalité des résultats n’étaient pas encore disponibles. Au contraire, ce sont des résultats très partiels qui ont été proclamés, symboliquement, dans la soirée, par le président de la Ceni, Amadou Salif Kébé, essentiellement entouré des commissaires et autres collaborateurs de l’institution électorale.

Nombre de sièges, notamment ceux réservés au corps diplomatique, sont restés vacants, tandis que les représentants des institutions internationales, qui avaient participé aux deux plénières du jour, avaient pris congé deux heures avant la cérémonie .

Hommage aux victimes des violences post-électorales

Avant d’entamer son allocution, le président de la Ceni a fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes des violences post-électorales, qui ont fait au moins sept morts. « Après plus de dix ans d’attente, nous avons finalement eu l’heureuse opportunité de nous rendre aux urnes le 4 février pour renouveler le mandat de nos élus au niveau de 342 communes urbaines et rurales », a-t-il ensuite rappelé, avant de se réjouir du vote serein des Guinéens.

Toutefois, précise aussitôt, Amadou Salif Kébé « la Ceni ne dispose pas encore de la totalité des résultats des procès-verbaux du scrutin communal. Certains ne sont pas encore parvenus à notre commission de totalisation des votes. D’autres procès-verbaux font l’objet de contentieux devant les juges dans les circonscriptions : il est impératif que les juridictions statuent avant la proclamation. C’est vous dire que les résultats disponibles d’environ 263 procès-verbaux sur 342 qui seront proclamés au fur et à mesure de leur traitement sont les résultats définitifs mais partiels ». Et d’en appeler au sens « de responsabilité et de fair-play. Une élection est une compétition et non la guerre ».

Aucun résultat à Conakry

Si le président de la Ceni annonce que 263 procès-verbaux ont été reçus par son institution, il n’a pourtant rendu publics que ceux « qui ne font l’objet d’aucun recours ». Ces résultats sont issus de seize circonscriptions électorales de l’intérieur du pays, dont deux de la préfecture de Fria, trois de Koundara, cinq de Gaoual, deux de Boffa (toutes relevant de la région administrative de Boké, au nord) et quatre de la préfecture de Kindia (Ouest).

Aucun résultant concernant les chefs-lieux de ces deux régions (le centre-ville de Boké et celui de Kindia) n’ont toutefois été publiés. Les résultats actuellement disponibles confirment la suprématie du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel (qui totalise 143 sièges, toutes circonscriptions confondues) et du principal parti d’opposition, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), de Cellou Dalein Diallo (139 sièges).

Loin derrière, en troisième position, pointe l’Union des forces républicaines (UFR), de Sidya Touré, avec 33 sièges. Des partis de moindre envergure et des candidatures indépendantes se partagent les miettes aux côtés du PEDN de l’ancien Premier ministre Lansana Kouyaté (8 sièges), de l’UPR de Bah Ousmane (3 sièges) et du GPT de Kassory Fofana (2 sièges) – tous deux ministres d’État du président Alpha Condé.

La publication des résultats devait se poursuivre ce samedi.