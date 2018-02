Les recettes du succès de Yum Yum, l’enseigne de fast food sénégalaise

Dans le secteur très concurrentiel de la restauration rapide à Dakar, la chaîne Yum Yum utilise les mêmes recettes que les géants américains et mise sur une livraison rapide pour se différencier de la concurrence. La marque écoule chaque semaine 3 000 pizzas et 4 000 sandwichs.

Depuis 2014, Yum Yum a installé 4 restaurants à Dakar : des pizzerias de type fast food, basées sur le modèle des grandes chaînes américaines. La marque écoule chaque semaine 3 000 pizzas et 4 000 sandwichs. Mais la restauration rapide dans la capitale sénégalaise est un secteur très concurrentiel. Pour se différencier, Yum Yum a donc décidé de se miser sur la livraison. Une stratégie qui a fait ses preuves, car l’entreprise est en plein boom.

Derrière ce concept, un couple franco-sénégalais. Pour eux, les affaires se portent bien. À tel point qu’ils se préparent à ouvrir un cinquième restaurant. Il sera implanté dans la galerie d’une grande surface, elle aussi en construction. Avec ce restaurant, les deux entrepreneurs espèrent réaliser jusqu’à 8 millions de francs CFA de chiffre d’affaire par semaine.

La pizza se vend entre 2500 et 8000 francs CFA. Le ticket moyen est élevé car la clientèle de Yum Yum est issue des classes les plus aisées. Mais la chaîne cherche à élargir sa clientèle et vise désormais la classe moyenne. Et pour cela, elle a créé le sandwich à 1000 francs CFA.

Pour pouvoir offrir ces sandwichs à prix bas, Yum Yum a choisi d’internaliser la production de ses ingrédients. Elle possède une centrale réservée à la préparation du pain et une autre à celle des viandes.

L’entreprise mise aussi sur internet pour se développer. Les commandes passées via son site représentent déjà 20% du chiffre d’affaires. Au Sénégal, 8 personnes sur 10 possèdent un smartphone : autant de clients potentiels pour Yum Yum qui espère tripler son chiffre d’affaires d’ici 2020.

Un reportage de Réussite, une émission coproduite par Canal + et Galaxie Africa (groupe Jeune Afrique), diffusée tous les premiers samedi du mois sur Canal+ en Afrique et A+ en France.