Emmanuel Macron en Tunisie : une visite d’État aux allures de marathon

Arrivé mercredi 31 janvier en Tunisie pour sa seconde visite d’État, le président français Emmanuel Macron a voulu afficher sa volonté de remettre en selle la coopération franco-tunisienne.

C’est main dans la main que le président français, Emmanuel Macron et le président tunisien, Béji Caïd Essebsi sont entrés au palais de Carthage pour le coup d’envoi d’une visite d’État aux allures de marathon. Une manière de manifester une convergence de points de vue avant de prendre la parole. De part et d’autres les messages sont clairs : la relation entre les deux pays est séculaire.

« Si vous échouez, nous échouons »

Béji Caïd Essebsi, exprime sa reconnaissance à la France pour son soutien lors du classement, en décembre 2017, de la Tunisie parmi les paradis fiscaux par l’Union européenne : « Nous sommes deux pays qui peuvent compter l’un sur l’autre dans les moments difficiles ».

Il confirme la position de la Tunisie sur la question palestinienne et l’urgence à résoudre le conflit libyen. Emmanuel Macron affirme l’ancrage méditerranéen de la Tunisie, exprime le soutien de la France à cette démocratie et lie les destins des deux pays : « Si vous échouez, nous échouons. »

Après avoir souligné que les difficultés de la Tunisie sont essentiellement économiques, le président français a précisé que « des réformes douloureuses s’imposent, pour que la Tunisie soit un véritable pôle d’attractivité ».

De 2016 à 2020, l’aide de la France à la relance de la Tunisie s’élève à 1,2 milliard d’euros assortie de 500 millions supplémentaires sur 2020-2022. Il confirme l’Agence française de développement (AFD) comme vis-à-vis officiel dans la gestion des soutiens apportés.

Feuille de route

Quatre feuilles de route, dont les grandes lignes avaient été définies lors de la visite en octobre 2017 du Premier Ministre français Edouard Philippe, définissent la nouvelle coopération entre les deux pays. Sécurité, lutte contre le terrorisme et la migration clandestine sont un premier objectif commun.

Suivent un programme de 30 millions d’euros pour la relance des investissements, la création d’un fond de 50 millions d’euros destiné à soutenir les entreprises et les initiatives des jeunes, un soutien apporté à la formation des jeunes et enfin une rénovation des relations culturelles.

Sécurité, soutien à l’économie et à la jeunesse sont les pierres angulaires au programme du nouveau couple tuniso-français ; les mêmes lignes directrices que celles de l’Union européenne pour la Tunisie. La signature de huit accords dont un avenant à la convention sur la reconversion de la dette en projets de développement sans que son montant ne soit spécifié et la création d’une université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée IFTAM, précise ces axes.

Sécurité, lutte anti-terrorisme et éducation

Cette visite est également un temps fort pour le gouvernement tunisien qui gagne en visibilité où du moins en profite pour spécifier ses positions notamment sur la situation économique et la répression des dernières manifestations début janvier.

« En plus de la sécurisation de nos frontières et de la lutte contre le terrorisme, nous mettons en place une stratégie basée sur l’éducation et la culture », explique le Chef du gouvernement, Youssef Chahed interviewé par France 24.

Dans l’après midi, il a eu une rencontre avec le président Macron et une importante délégation française où encore une fois il a été question de sécurité.

En deuxième journée, le président français rendra hommage aux martyrs, fera la clôture du forum économique Tunisie-France, inaugurera la première des six alliances françaises qui ouvriront courant 2018 et est surtout attendu sur le discours qu’il donnera face aux élus de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Il sera également largement suivi par les Tunisiens qui attendent beaucoup, sans trop savoir quoi, de cette visite. « Qu’il allège les visas » est la priorité de Walid, un care trentenaire, « qu’il ramène les touristes » suggère un chômeur tandis que Moncef, un libraire est juste content qu’on parle de la Tunisie et curieux du contenu du discours de Macron.