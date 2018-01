[EN DIRECT] Sénégal – Procès Khalifa Sall : début d’audience tumultueuse à Dakar

Le procès du député et maire de Dakar, Khalifa Sall, et de sept coaccusés, entame ce mercredi sa seconde journée d'audience. Il est accusé notamment de « détournements de fonds » dans l'affaire dite de la caisse d'avance. Suivez en direct les débats devant la chambre correctionnelle du tribunal de Dakar.

Le procès Khalifa Sall et des sept autres agents de la mairie reprend ce mercredi devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar. Hier, les différentes parties ont débattu de la recevabilité de la constitution de partie civile de la Ville de Dakar. Ce matin, on attend les observations des avocats de l’État et du parquet sur la demande des avocats de la défense et de la Ville qui souhaitent que l’Etat du Sénégal ne soit plus partie civile et se retire de l’affaire.

10h35 – Le parquet convoque Procuste pour éreinter la défense

C’est au tour du parquet de faire ses observations. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, convoque le mythe du « lit de Procuste » pour défendre la présence de l’AJE – et donc de l’État – comme partie civile​.

Dans la mythologie grecque, ce Procuste – tué par Thésée – avait la fâcheuse habitude d’installer ses victimes sur un lit trop petit et de leur couper les membres qui en dépassaient… Une manière d’accuser la défense de vouloir à toutes fins appliquer sa ligne, comme procuste voulait faire tenir ses victimes sur leur lit. Pour le parquet, quoiqu’il arrive, la défense veut donc « égorger l’AJE ».

Une erreur, selon le parquet, qui considère que l’AJE n’a pas la prétention de représenter la mairie. Il est là « parce que l’État a subi un préjudice découlant d’une infraction », argue le magistrat, qui souligne par ailleurs que les receveurs municipaux qui fournissaient la caisse d’avance en fonds – ces fonds dont, justement, la gestion est au cœur du dossier – sont des inspecteurs du Trésor et fonctionnaires de l’État.

Après le ministère public, c’est au tour de l’agent judiciaire de l’État de prendre la parole. Antoine Félix Diome vient plaider son droit à intervenir dans le cours du procès. « Si l’AJE est entré dans cette affaire, c’est que vous nous y avez convoqué », rappelle-t-il à la barre.

Le 23 mars 2017, alors que l’État n’était pas encore partie civile, les avocats de la défense ont en effet saisi l’AJE pour solliciter ses observations sur une demande de liberté provisoire qu’elle venait de déposer. « Pourquoi n’avait-elle pas écrit à la mairie, si la défense pense que l’État n’a rien à faire dans cette affaire ? », a-t-il lancé avant de clore son intervention.

10h10 – « Rira bien qui rira le dernier »

Le droit pour Antoine Félix Diome, l’agent judicaire de l’État (AJE) à prendre la parole en même temps que ses avocats revient, de nouveau, dans les débats… Me Borso Pouye, qui intervient en défense, s’étonne que l’AJE puisse prendre la parole alors qu’il a des avocats pour cela.

Le juge Malick Lamotte tranche : l’AJE a le droit d’intervenir au nom de la liberté de chaque partie de choisir ses moyens de défense.

Me Borso Pouye n’accepte pas l’argument. Elle affirme que dans d’autres affaires impliquant des collectivités locales, l’AJE n’a pas eu voix au chapitre directement. « L’objectif de votre présence, c’est uniquement d’avoir la tête de Khalifa Sall, un adversaire politique » a-t-elle lancé à destination d’Antoine Félix Diome.

Chahutée par Me Yérim Thiam, avocat de l’État, par des rires moqueurs, l’avocate s’emporte : « Rira bien qui rira le dernier ! »

Quant c’est au tour de Me Ndeye Fatou Touré de prendre la parole, pour la défense toujours, elle axe son intervention sur des aspects techniques de droit public, en s’appuyant sur les textes de l’UEMOA qui organisent la mise en place des lois de finances. Des textes qui précisent notamment les règles concernant la gestion des dotations de l’État aux collectivités locales.

​ 9h15 – Ambiance életrique et expulsions de la salle d’audience

Le tribunal fait son entrée, moment choisis par les gardes pour faire entrer Khalifa Sall. Des voix entonnent l’hymne national du Sénégal mais se taisent très vite noyés par les applaudissements pour Khalifa Sall.

Le juge ordonne que des personnes qu’il a lui même identifié soient évacuées de la salle, parmi eux Madiop Diop, maire de Grand-Yoff et très fidèle à Khalifa Sall. L’exécution de cet ordre occasionne des troubles : d’autres militants se lèvent pour protester, occasionnant d’autres expulsions.

Dans le tumulte et une ambiance électrique, le juge suspend l’audience. Finalement, suite une médiation des avocats de la défense, certaines personnes expulsées peuvent revenir dans la salle. Le tribunal refait son entrée a 9h15.

8h55 – Moins d’affluence que lors de l’ouverture

Il y a beaucoup moins de monde ce matin au Palais de justice de Dakar. ​A 9h ce matin, la salle 4 est remplie au 3/4. Hier des gens avaient été retenus dehors faute de place. Un gendarme lit un communiqué du tribunal rappelant que « l’usage des téléphones portables et de tout autre appareil permettant la prise d’image et de son est absolument interdit dans la salle. Tout contrevenant sera exclu de la salle et risque des poursuites judiciaires ».