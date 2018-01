Maroc : Jamel Debbouze veut du « 109 » pour sa boite de communication

La société d’événementiel du comédien marocain vient de se doter d'une nouvelle entité dédiée au conseil et aux médias. De quoi redonner un nouveau souffle à une agence dont la taille a triplé ces dernières années.

Après s’être mis en retrait pendant des années de l’agence de communication événementielle, Avant Scène, voilà que le prince du Comedy Show refait surface dans le milieu de la communication.

Jamel Debbouze qui avait lancé cette agence par l’organisation du fastueux anniversaire de Puff Daddy à Marrakech, en 2002, revient pour annoncer la création d’une nouvelle entité. Baptisée « 109 » (sang neuf), cette nouvelle structure vient compléter la sphère d’expertise d’Avant Scène qui ambitionne de se positionner en tant que groupe intégré.

« À la demande croissante de nos clients, nous avons décidé de nous développer et d’ouvrir cette entité dédiée au conseil et aux médias pour mieux accompagner les stratégies de croissance de nos clients dans le Royaume et à l’international », explique Myriam Abikzer, fondatrice avec Jamel de cette société qui a gagné ses galons dans l’événementiel.

Un chiffre d’affaires de plus de 200 millions de dirhams

Cette transformation en groupe de communication globale à 360° devrait permettre de donner un nouveau souffle à cette agence qui brasse déjà un chiffre d’affaires dépassant les 200 millions de dirhams. L’entreprise a effectivement connu un véritable essor ces dernières années, avec l’entrée notamment dans son tour de table du fonds AfricInvest.

« Nous accompagnons nos entreprises partenaires dans leur stratégie de croissance à l’image d’Avant Scène dont la taille a plus que triplé depuis que nous avons rejoint le tour de table en 2013 », explique Brahim El Jai, senior partner d’AfricInvest, le fonds de capital investissement qui compte plus d’un milliard d’euros sous gestion.

Dans le secteur de la communication au Maroc, il compte en plus de sa participation dans Avant Scène, une part du capital de Buzzkito, un autre groupe média marocain spécialisé dans la création et la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : le fonds lorgne sur d’autres PME du secteur.