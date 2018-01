[EN DIRECT] Sénégal : Khalifa Sall de nouveau devant les juges

Reporté deux fois déjà, le procès du député et maire de Dakar Khalifa Sall doit s'ouvrir ce mardi dans la capitale sénégalaise. Avec sept coaccusés, il est accusé de « détournement de fonds » dans l'affaire dite de la caisse d'avance. Suivez le procès en direct ici.

Cet article est réactualisé régulièrement, les heures sont en heure de Paris (GMT+1). Pour rafraîchir, cliquez ici.

Après deux reports successifs les 14 décembre 2017 et 3 janvier 2018, le procès du maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall et des sept autres agents de la ville va reprendre ce mardi matin au palais de justice de Dakar. Ils sont notamment poursuivis pour « détournement de deniers publics », « blanchiment ». Si l’on en croit le juge Malick Lamotte, il n’y aura pas de troisième report.

>>> A LIRE – Sénégal – Ouverture du procès de Khalifa Sall : ce que l’accusation reproche au maire de Dakar

Les débats qui vont s’ouvrir ce 23 janvier risquent fort d’être très techniques. Les avocats des différentes parties viendront soumettre aux juges les exceptions préjudicielles, de nullité et de fin de non-recevoir « in limine litis« , c’est à à dire avant tout débat au fond. On ne sait pas encore quelles seront les contenus de ces exceptions, mais il faut s’attendre à une longue bataille juridique, avec parfois des plaidoiries fleuves.

>>> A LIRE – Sénégal : pourquoi la mairie de Dakar se porte partie civile dans l’affaire Khalifa Sall

La semaine dernière, Khalifa Sall a saisi la cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) aux fins d’obtenir sa libération immédiate et un dédommagement de cinquante milliards de francs CFA, dénonçant notamment ce qu’il qualifie de « détention abusive ». L’affaire sera entendue à Abuja, au Nigeria, le mardi 30 janvier. Les avocats de la défense pourraient donc, ce matin encore, réclamer un autre report jusqu’à la délibération de la Cour de justice de la CEDEAO. Cette procédure ne peut pas obliger le juge sénégalais à reporter le procès.

11h25 – La Ville de Dakar dépose sa constitution de partie civile

La constitution de partie civile de la Ville de Dakar est déposée par Me El Hadj Diouf. Le juge, considérant que la constitution de partie civile fait partie du fond de l’affaire, demande à ce que les débats sur la questions se tiennent après l’interrogatoire d’identification des prévenus.

L’agent judiciaire de l’État (AJE), Antoine Félix Diome, exhibe un courrier du préfet de Dakar, envoyé au Conseil municipal de Dakar pour exiger une nouvelle lecture de la délibération du 15 janvier autorisant la constitution de partie civile dans ce dossier.

Le préfet invoque deux entorses à la loi dans la délibération : « Le code des collectivités locales ne permet la constitution de la Ville comme partie civile que si la Ville reconnait avoir subi un dommage suite à un délit ou un crime, ce que l’article premier de la délibération ne dit pas », déclare d’abord Antoine Félix Diome.

Deuxième raison invoquée par le préfet dans son courrier : « La désignation d’une personne autre que le maire pour représenter la Ville [ne peut se faire] que si les intérêts sont contraires à ceux du maire dans l’affaire en question ».

Pour l’AJE, le document sur lequel se fonde Me El Hadj Diouf pour se présenter à la barre ne lui permet pas de le faire parce que le renvoi du Préfet suspend l’exécution de la délibération. L’AJe demande par la même occasion au juge d’interdire la parole à tout représentant de la Ville et avocat désigné par la délibération en question.

Une intervention qui a immédiatement provoqué l’ire de Me Diouf et Me Doudou Ndoye qui trouvent « anormal » que l’agent judiciaire de l’État prennent lui-même la parole alors qu’il a des avocats. « Il vient de plaider une exception devant vous, alors que vous l’avez interdit à tout le monde ! », s’emporte Me Ndoye. Les deux avocats demandent à ce que Antoine Félix Diome soit entendu comme témoin s’il veut prendre la parole.

Le tribunal renvoie ce débat au stade des débats sur le fond, après avoir sermonné les avocats sur leur réaction qualifiée « d’excessive ».

11h00 – Le tribunal accepte 20 des 70 témoins proposés par la défense

Dès l’ouverture, les débats tournent autour de la possibilité ou non pour la défense de citer des témoins. Le parquet et la partie civile restent su leur position du 3 janvier : la défense n’a pas le droit de citer des témoins au vu de la loi sénégalaise. La défense fonde sa demande sur le principe du respect de l’égalité des forces et sur sa liberté de choisir ses moyens de défense.

Elle trouve anormale que le parquet et la partie civile soient les seuls à avoir le droit de citer des témoins (deux témoins à charge).

Le tribunal accepte sur le principe le droit à la défense de faire citer des témoins durant le procès mais il se donne le droit d’en fixer le nombre. Au total le tribunal leur accorde 20 témoins au lieu des 70 demandés. Le tribunal laisse à la défense la charge de choisir ses témoins dans la liste déjà déposée.