Le15, un immeuble dédié à l’innovation au centre de Tunis

Une galerie d'art, un accélérateur de start-up, l'ambassade d'une prestigieuse université américaine... Meninx Holding, la société de gestion de portefeuille fondée par la famille Tamarziste, vient d'ouvrir à Tunis un bâtiment abritant tout un écosystème dédié aux jeunes porteurs de projets.

« Le15 », premier immeuble entièrement dédié à l’écosystème des start-up dans le Maghreb, a ouvert ses portes ce lundi 15 janvier au centre de Tunis. Situés au 15, rue de Carthage, à deux pas de la gare ferroviaire, les 2 000 m² de l’édifice ont été pensés comme un point d’ancrage pour les start-up de la capitale.

Le rez-de-chaussée abrite la galerie d’art Le Central, en partenariat avec la Fondation Kamel-Lazaar. Au 1er étage, un espace est voué à l’ « open innovation » : s’y mêleront des projets fondés sur le partage et la collaboration (licences libres, open data, etc.). Au 2e étage, Flat6Labs , premier accélérateur de start-up dans la région d’Afrique du Nord – Moyen-Orient, accompagnera de façon logistique et financière (jusqu’à 100 000 dinars, soit 33 345 euros) des entreprises innovantes.

Un projet de « responsabilité sociale »

Au 3e, le Columbia Global Center, véritable « ambassade » de la prestigieuse université américaine en Tunisie, prendra ses quartiers au côté du fonds de capital-risque Anava. Les deux étages suivants sont réservés à Meninx Holding, à qui appartient l’immeuble. Sur le toit, les résidents pourront profiter d’une vue imprenable du centre-ville sur la terrasse aménagée du building.

« Le15 nous a paru tout d’abord comme un projet de responsabilité sociale, mais nous sommes certains qu’il nous apportera aussi une valeur ajoutée, ainsi qu’à nos partenaires et à notre pays », a déclaré Mehdi Tamarziste, le directeur général de Meninx Holding.

Le 15, c’est le jour d’après, celui où tout est possible

De son côté, Kamel Jedidi, professeur de marketing à la Columbia University, s’est félicité de voir le Columbia Global Center dans le centre-ville et entouré d’un environnement aussi stimulant pour la trentaine d’étudiants américains qui viendront chaque année ici pour suivre son cours, intitulé « Doing Business in North Africa ». Des étudiants tunisiens seront également sélectionnés par le centre pour aller étudier aux États-Unis.

L’après-Ben Ali

La BIAT, la première banque privée du pays, et le TAEF (Tunisian American Enterprise Fund), fonds de financement des PME locales, sont également des partenaires de ce projet, pour lequel l’investissement n’a pas été dévoilé.

« Notre bâtiment doit son nom à son adresse, bien sûr, mais le 15, c’est aussi le jour d’après [le régime de Zine el-Abidine Ben Ali est tombé le 14 janvier 2011, NDLR], le jour où tout est possible, où il faut rester optimiste », souligne Zakaria Belkhoja, chef stratégie à Meninx Holding et cofondateur du site avec Alia Mahmoud, alors manager chez Microsoft Tunisie (elle a depuis intégré la direction d’une société de Miami), Ali Mnif, dirigeant de l’agence d’événementiel Mazam, Haythem Mehouachi, analyste stratégie à SFR Paris et Elyes Jeribi, dirigeant de la branche tunisienne du site d’achat en ligne Jumia.