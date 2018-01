Algérie : Bouteflika recadre son Premier ministre sur le projet de privatisation des entreprises publiques

Le chef de l’État a fait savoir à son Premier ministre Ahmed Ouyahia, que tout projet de privatisation devrait désormais d'abord recevoir son aval. Cafouillage au sommet.

Sa déclaration a davantage accentué la polémique qui entoure ce projet. Dimanche 14 janvier, le ministre algérien de l’Industrie, Youcef Yousfi, a en effet remis en cause la récente annonce du Premier ministre, concernant l’ouverture du capital de PME publiques. Sous-entendant, ainsi, que le président algérien Abdelaziz Bouteflika n’avait pas donné son accord à cette décision.

Le 23 décembre, le Premier ministre Ahmed Ouyahia avait annoncé que le gouvernement allait « faciliter l’ouverture du capital des petites et moyennes entreprises publiques », après la signature par le gouvernement, le patronat et la principale centrale syndicale du pays, d’une charte visant à développer les partenariats entre les secteurs publics et privés.

« Aucune privatisation ou ouverture de capital des entreprises nationales ne sera faite sans l’accord du président de la République. Ce sont ses prérogatives », a assuré dimanche Youcef Yousfi, le ministre de l’Industrie, à la radio publique.

Bouteflika s’en mêle

Le site Algérie1 a publié dimanche une « directive présidentielle » adressée aux ministères algériens, « qui subordonne désormais tout projet d’ouverture du capital […] à l’accord préalable » du président de la République. Une source gouvernementale a confirmé à l’AFP l’authenticité du document.

Pour le député Ramdane Taazibt, du Parti des travailleurs (extrême gauche), « c’est un rappel à l’ordre du chef de l’État à son Premier ministre ». « C’est un désaveu et une remise en cause de la politique de bradage des entreprises publiques », a-t-il déclaré à l’AFP.

Ahmed Ouyahia a été nommé Premier ministre en août, après le limogeage d’Abdelmadjid Tebboune, critiqué pour sa politique économique, trois mois à peine après sa nomination. Depuis 2014, l’Algérie fait face à la chute des prix des hydrocarbures – qui représentent 95 % de ses ressources à l’exportation -, ayant notamment aggravé son déficit budgétaire et provoqué une sérieuse érosion de ses réserves de change.

Guerre à distance

À un an de la présidentielle, une bataille larvée oppose Ahmed Ouyahia et Djamel Ould Abbès, patron du FLN, qui multiplie les pressions sur le Premier ministre dans ce conteste de crise économique. En décembre, il avait rejeté son projet de privatisation des entreprises publiques, assurant que le secteur public ne devait pas être touché. Le 3 janvier, il avait organisé une réunion avec l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et le Forum des chefs d’entreprise (FCE) d’Ali Haddad, pour marquer ses distances avec le projet de Ouyahia.

Selon la presse algérienne, Ouyahia pourrait se prononcer sur les derniers rebondissements de son projet de privatisation le samedi 20 janvier, à l’issue de la réunion du Conseil national de son parti, le Rassemblement national des démocrates (RND).