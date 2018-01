Cameroun : 43 morts sur des sites miniers abandonnés en 2017

L'ONG camerounaise Forêts et Développement Rural (Foder), pointe du doigt ce mercredi des sites miniers ouverts et non réhabilités par des sociétés minières chinoises.

« Le compteur du nombre de personnes décédées dans les trous miniers […] monte à 43 personnes en l’espace de 10 mois » en 2017, principalement dans la région administrative de l’Est du Cameroun, s’alarme ce mercredi 10 janvier l’ONG Forêts et Développement Rural (Foder).

Foder se bat pour la réhabilitation des trous « béants » laissés par des exploitants de sites miniers, principalement des entreprises chinoises. Dernier drame en date, neuf chercheurs d’or ont perdu la vie, fin décembre, ensevelis dans un trou « d’un site minier ouvert et non réhabilité de la société minière chinoise Lu et Lang », peut-on lire sur le rapport de l’ONG camerounaise.

Les victimes avaient été surprises « par un éboulement de terre alors [qu’elles] s’attelaient à faire le ‘ngueré’ (recherche de l’or sur des sites préalablement exploités par les sociétés minières) dans un des trous béants d’environ 200 mètres » de profondeur, a précisé l’ONG. La radio d’État avait évoqué le drame.

250 chantiers miniers ouverts et non réhabilités dans l’Est

« Au moins des poursuites pour homicide involontaire devraient être ouverte contre cette entreprise. Au-delà de l’administration locale qui doit assurer l’ordre public, le Ministère public doit se saisir de ce cas », estime Laurence Wete Soh, juriste au sein de Foder.

Après le décès d’un jeune, le gouvernement avait suspendu cette compagnie pour six mois

D’après l’ONG, début septembre, un jeune de 12 ans est décédé par noyade dans un « lac artificiel » qui s’était formé sur un ancien site minier exploité par une autre société minière, Métalicon SA. Peu après, le gouvernement avait suspendu cette compagnie pour six mois.

« Nous avons lancé une campagne de sensibilisation auprès des communautés il y a deux ans pour alerter les autorités locales, les administrations et le ministère en charge des mines sur la nécessité de restaurer des sites miniers creusés et abandonnés par les exploitants. Rien n’a pour l’instant été fait », regrette Christelle Kouetcha, porte-parole de l’ONG.

De 2012 à 2014, pas moins de « 250 chantiers miniers ont été ouverts et non réhabilités par 65 entreprises de la mine semi-mécanisée dans la région de l’Est », selon une étude publiée par Foder en 2015. Cette région du Cameroun est parsemée de sites miniers, avec l’or comme ressource la plus exploitée, souvent de manière artisanale.