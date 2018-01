Nigeria : Wecyclers, la start-up qui transforme les déchets en revenus

À Lagos, seulement 40 % des déchets sont collectés. La start-up Wecyclers a donc décidé de faire de la gestion des détritus son business. Elle récolte les poubelles à la demande, grâce à un système par SMS, et se rémunère en les vendant à la société publique de gestion des déchets de la ville.

Les poubelles qui se transforment en richesses, c’est le concept lancé par Wecyclers depuis 2012. Cette start-up nigériane mise sur la revente des déchets collectés pour se financer. Elle emploie aujourd’hui 120 salariés et a déjà convaincu 15 000 habitants de collecter leurs déchets. Ceux-ci sont doublement gagnants : incités à se débarrasser de leurs poubelles par un système de points, ils peuvent échanger ces derniers contre des biens de consommation. Résultat, depuis sa création, la start-up a récupéré 3 000 tonnes de déchets.

Derrière cette entreprise unique en Afrique : la nigériane Bilikiss Adebiyi-Abiola, âgée de 36 ans. Elle a vécu pendant dix ans aux États-Unis, où elle était ingénieure dans une multinationale.

300 francs CFA le kilogramme de canettes

Lagos et ses 22 millions d’habitants produisent chaque année 10 000 tonnes de déchets. Dans cette grande ville du continent, seuls quatre déchets sur dix sont collectés et moins de deux sur dix sont recyclés. Rien qu’à Lagos, le marché des déchets plastiques et métalliques est estimé à 400 milliards de francs CFA.

Des employés de Wecyclers traversent les quartiers populaires de Lagos à vélo pour collecter des ordures. Bouteilles en plastique, papier et canettes de soda… Puis, dans les quatre plateformes de traitement, les employés effectuent d’abord un tri méticuleux. Les déchets sont ensuite nettoyés, décontaminés, séchés et enfin compactés.

Après traitement, Bilikiss peut revendre le kilogramme de canettes à environ 300 francs CFA. La start-up est aussi soutenue par des entreprises partenaires : Unilever, DHL ou encore Coca-Cola… Au total, cinq entreprises investissent dans la société. Elles financent des machines, des formations ou des engins de transport. Des partenariats qui ont permis à Wecyclers de se développer très rapidement.

