Maurice : les secrets de l’attractivité du pays de l’innovation en Afrique

L’État mauricien investit massivement dans la recherche et le numérique. Résultat : la petite île est aussi championne des classements en matière de climat des affaires et est l'un des pays africains qui attirent le plus d'investisseurs étrangers.

Maurice est surtout connu dans le monde comme une destination touristique. Mais depuis dix ans, le pays est aussi le champion de l’innovation en Afrique. Il est à la pointe, car le gouvernement multiplie les initiatives pour attirer les entreprises innovantes.

Dans la Cybertour, un building construit par l’État pour accueillir les entreprises technologiques, tout y est pensé pour elles. Grands espaces de bureaux, accès à internet en haut débit et beaucoup d’autres attentions. « Vu qu’on a plus de 3 000 personnes qui travaillent dans la tour, nous offrons des facilités de restauration. On a même un petit spa dans le coin ! », explique Koomaren Chetty, PDG de Landscope Mauritius Ltd.

Une stratégie payante, puisque tous les bureaux disponibles ont trouvé preneur en moins d’un an. Imaginée dans les années 2000, il a fallu cinq ans pour que la tour voit le jour. Au total, elle aura coûté 650 milliards de francs CFA à l’État mauricien. Fort de ce succès, plusieurs tours calquées sur la première sont en construction.

Le Biopark pour l’industrie pharmaceutique

Cette année, le laboratoire français Biolabex a aussi installé ses locaux sur l’île. Une surface de 500 m², des machines haut de gamme… Pour le label spécialisé dans la fabrication de produits pour l’industrie cosmétique, le choix de l’île Maurice pour installer son principal laboratoire de recherche et de développement ne doit rien au hasard.

Il s’est installé dans le Biopark de l’île Maurice, une infrastructure unique sur le continent. Il s’agit d’une ancienne usine de textile reconvertie en laboratoire, aujourd’hui entièrement dédié à l’industrie pharmaceutique. Une centaine de scientifiques venus de plusieurs pays y travaillent, de l’extraction des principes actifs aux études cliniques.

Grâce à ces investissements, Maurice est régulièrement élu premier pays de l’innovation en Afrique et la petite île est aussi championne des classements du climat des affaires. C’est le pays africain qui attire le plus d’investisseurs étrangers.

