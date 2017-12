Cotisse, le taxi-brousse VIP à Madagascar

La compagnie a décidé d'appliquer les techniques de l'aviation au taxi-brousse. Aujourd'hui, Cotisse transporte 45 000 voyageurs par mois et dispose de guichets dans tout le pays.

Le taxi-brousse est une institution en Afrique mais il est réputé inconfortable, désorganisé voire dangereux. À Madagascar, la société Cotisse a décidé de bousculer les codes en proposant un service proche de celui d’un aéroport : site internet pour réserver son trajet et son siège, prise en charge des bagages, ponctualité, bus modernes et spacieux, et même wifi intégré ! Dans la gare, on trouve une banque, un snack et même un restaurant.

Depuis un an, Cotisse va plus loin en lançant un service VIP avec prise en charge premium dès l’arrivée en gare. Ce luxe a un prix, entre 5 000 et 10 000 francs CFA, contre 3 000 avec un taxi-brousse classique. Avec ce nouveau service, la compagnie de transport vise une nouvelle clientèle : les touristes. Ils sont plus de 250 000 à visiter l’île chaque année.

Ce service de transport moderne est une petite révolution sur l’île rouge où les autres taxi-brousse continuent plutôt de fonctionner de manière désordonnée. Aucune heure de départ, les passagers attendent des heures dans la rue et les bagages s’entassent sur le toit jusqu’à la surcharge.

À l’origine, tout a commencé avec un investissement de quelques dizaines de millions de francs CFA. Aujourd’hui, Cotisse transporte 45 000 voyageurs chaque mois et dispose de guichets dans tout le pays. La société compte près de 200 employés.

Un reportage de Réussite, une émission coproduite par Canal + et Galaxie Africa (groupe Jeune Afrique), diffusée tous les premiers samedi du mois sur Canal+ en Afrique et A+ en France.