Gabon : le projet de loi controversé sur la révision constitutionnelle adopté par l’Assemblée nationale

Dans le viseur de l'opposition depuis plusieurs mois, ce texte, accusé par ses détracteurs de pousser à une monarchisation du pouvoir, devra maintenant passer devant le Sénat.

L’adoption par le conseil des ministres du projet de révision de la Constitution gabonaise, le 28 septembre dernier, avait déjà provoqué un tollé au sein de l’opposition gabonaise. Les députés ont adopté jeudi 14 décembre en séance plénière à l’Assemblée nationale, à une très large majorité, le projet de loi décrié par l’opposition qui dénonce une « monarchisation » du pouvoir.

Un plébiscite qui n’a rien de surprenant, puisque l’Assemblée nationale gabonaise est composée de 114 députés du Parti démocratique gabonais (PDG), le parti au pouvoir, pour 120 sièges disponibles.

« Serment d’allégeance »

Mi-octobre, Alexandre Barro Chambrier, président du parti d’opposition Héritage et Modernité, avait critiqué ce projet, le qualifiant de « recul de la démocratie (…) faisant fi de la séparation des pouvoirs et cherchant à prendre avantage d’une possible cohabitation ».

L’opposition n’hésite pas à parler « projet monarchique » et de « coup d’État constitutionnel ». Elle critique un texte qui ne limite pas les mandats présidentiels, supprime l’âge minimum pour les candidats à la présidentielle et qui obligera s’il est adopté les membres du gouvernement à faire un « serment d’allégeance » au chef de l’État.