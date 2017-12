Côte d’Ivoire : Fabrice Sawegnon s’allie à M6 pour lancer Life TV

En prévision du lancement, au deuxième semestre 2018, de sa future chaîne Life TV sur la TNT ivoirienne, le fondateur de l'agence de communication Voodoo s'est associé au groupe français M6, et annonce des contenus locaux, notamment des adaptations ivoiriennes des émissions phares de la chaîne française.

Selon un communiqué publié le 15 décembre, le fondateur de l’agence de communication ivoirienne Voodoo, Fabrice Sawegnon, et Nicolas de Tavernost, président du directoire du Groupe M6, ont signé un accord en vue de la création de Life TV, une des quatre futures chaînes de la TNT ivoirienne.

Cette dernière sera pilotée via une société, elle aussi nommée Life TV, au capital réparti entre les deux groupes à raison de 67 % pour Voodoo et 33 % pour M6.

La future chaîne, qui se veut « tout public » et « généraliste », selon l’homme d’affaires ivoirien, sera présidée par Fabrice Sawegnon lui-même, tandis que le Français Vincent Broussard en assurera la direction générale. Ancien directeur opération du pôle télévision au sein du groupe NRJ (comprenant NRJ12 et Chérie25), ce dernier a en outre été directeur de l’antenne et des programmes de France 4 et directeur général adjoint de TMC-NT1 (groupe TF1). La direction des programmes de Life TV sera quant à elle confiée à Guy Roland Sahouegnon, un associé de longue date de Fabrice Sawegnon, notamment dans la Société de divertissement d’Abidjan (Sodas).

Des studios de 1 000 m2

« Nous allons produire des programmes locaux et adapter localement plusieurs concepts de M6 », assure à Jeune Afrique le fondateur de Voodoo, sans dévoiler de noms d’émissions. Le projet comprend la création des studios annoncés comme « les plus grands de Côte d’Ivoire », avec une superficie totale de 1 000 m2. Pour cette nouvelle chaîne, dont le budget de lancement s’élève à 20 millions d’euros, Fabrice Sawegnon annonce une centaine d’emplois dans un premier temps et une montée en puissance progressive.

« Il s’agit de créations d’emplois, autant pour la présentation que dans le marketing, la comptabilité… », précise le président de la future chaîne, assurant qu’« il n’y aura pas de transfert de personnel de Voodoo ». Life TV devrait être lancée « au deuxième semestre 2018 », en même temps que le déploiement du réseau TNT.

Fabrice Sawegnon espère même une diffusion « dès le mois de juin à Abidjan, et dans tout le territoire avant la fin de l’année ». Un calendrier qui peut être jugé ambitieux : censée se réaliser en 2015, la migration du système analogique vers un système numérique ne cesse d’accumuler les retards.

La TNT ivoirienne attise les convoitises

Outre Life TV, trois autres sociétés ont obtenu en décembre 2016 l’autorisation d’émettre sur le futur réseau aux côtés des deux chaînes publiques. Il s’agit d’Optimum Média Côte d’Ivoire – dont le directeur général, Jean-Philippe Kaboré, compte faire de sa future chaîne TV7 une chaîne d’information en continu -, de la Société audiovisuelle de Côte d’ivoire (SACI) et de Sorano Côte d’Ivoire, qui possède déjà la radio Nostalgie à laquelle le directeur général Cheikh Yvhane souhaite ajouter une chaîne de télévision généraliste.

M6 n’est pas le seul français à miser sur la libéralisation de l’audiovisuel ivoirien. Ainsi, Canal+ Overseas, filiale du groupe Bolloré, figure parmi les administrateurs de la SACI. Xavier Niel (Free) et Martin Bouygues (TF1) suivent aussi le dossier de près.