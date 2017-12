Tunisie : le fonds d’investissement Abraaj va prendre le contrôle de 35% de Tunisie Telecom

Le fonds d'investissement émirati Abraaj a annoncé racheter une participation de 35 % de la société publique Tunisie Telecom, opérateur mobile leader sur le marché tunisien.

Le groupe Abraaj a annoncé avoir conclu le 12 décembre un accord pour le rachat définitif de la participation de 35 % d’Emirates International Telecommunications (EIT) dans la société nationale des télécommunications Tunisie Telecom, le plus grand opérateur du pays. EIT avait acheté un part de 35 % dans Tunisie Telecom en juillet 2006 pour 2,25 milliards de dollars, lors de l’ouverture de son capital.

La plus importante transaction en capital investissement de Tunisie

Cette transaction, qui doit encore être validée par les autorités gouvernementales et de régulation tunisienne, pourrait représenter la plus importante transaction de capital investissement en Tunisie. Effectuée à travers les fonds Abraaj North Africa II et Abraaj Equity Fund IV, les détails de cette acquisition n’ont pas encore été révélé.

Tunisie Telecom est l’opérateur public historique des télécommunications en Tunisie, servant plus de cinq millions de clients. Avec un part de marché de 39 % et un chiffre d’affaires de 440 millions de dollars (1,09 milliards de dinars tunisiens) en 2016, la société est leader sur le marché tunisien, contrôlant le principal réseau de téléphonie fixe et de haut débit du pays. L’opérateur public tunisien est également présent à Malte, à Chypre et en Mauritanie.



Le marché tunisien des télécoms dynamique

Avec un taux de pénétration du mobile de 132 %, la Tunisie connaît une demande croissante pour les données mobiles et les services haut débit, tirée par le lancement de la licence 4G par le gouvernement tunisien en 2017. La consommation de données mobiles a augmenté de 30 % en août par rapport à l’année précédente, tandis que les abonnements ADSL se sont accrus de 9 % sur la même période.

En entrant au capital de Tunisie Telecom, l’objectif d’Abraaj est d’améliorer « son expérience client ainsi que le développement de la technologie 4G et LTE pour répondre à la demande croissante du marché tunisien. »

Abraaj est un fonds d’investissement familial émirati, qui gère plus de 13,6 milliards de dollars d’actifs, avec déjà 10 opérations à son actif en Tunisie, dont le rachat en janvier 2016 de 49 % de JM Holding, qui contrôle la Société d’articles hygiéniques (SAH).