Vidéo : Audrey Chicot, une Camerounaise dans un monde d’hommes

À 43 ans, Audrey Chicot est à la tête de la MSMI, première usine métallurgique du Cameroun.

Audrey Chicot, en tenue de chantier, inspecte les travaux de ses agents. Cette professionnelle de la métallurgie au caractère bien trempé est aussi une redoutable femme d’affaires. Elle dirige l’entreprise Multi Services et Matériel Industriel (MSMI), une entreprise de maintenance qui compte quarante employés dans la périphérie de Douala.

Sa société fabrique aussi des pièces métalliques pour répondre à la demande des industriels qui travaillent dans le secteur pétrolier ou encore pour les chantiers navals. C’est l’une des rares femmes dans ce secteur en Afrique. Sa formation dans le domaine, elle l’a faite sur le tas. Mais cette dame de fer connaît son métier sur le bout des ongles. Une nécessité pour s’imposer dans ce monde d’hommes.

Carnets de commandes pleins

« Ceux qui ne me connaissent pas ont plus tendance à voir la femme. Ils pensent que je suis vigile ou cuisinière de l’entreprise et ils ont tendance à vouloir me traiter comme ils traitent leurs femmes à la maison. Mais je ne suis pas du genre à me laisser faire, je remets toujours les pendules à l’heure », confie-t-elle.

Audrey Chicot a lancé la MSMI en 2003. Aujourd’hui, ses carnets de commandes sont pleins et son chiffre d’affaires atteint 600 millions de francs CFA (915 000 euros). Ses équipes travaillent pour les plus grandes entreprises mondiales. Elle fabrique des engrenages pour les usines, des vannes pour les industries pétrolières et même des pièces uniques pour l’aéronautique.

Dans ce marché de niche, elle concurrence les plus grandes entreprises étrangères. Sa société est passée d’une petite entreprise à une société de référence dans le domaine.

