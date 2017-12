Kenya : l’opposition reporte l’investiture parallèle de Raila Odinga

Raila Odinga a-t-il cédé à la pression ? Le 28 novembre dernier, alors qu’Uhuru Kenyatta prête serment pour son second mandat à la tête du Kenya, l’opposant promet à ses partisans qu’il sera lui-même investi président le 12 décembre par « l’Assemblée du peuple ».

Depuis, ambassadeurs occidentaux, leaders religieux et même certains responsables de la National Super Alliance (NASA), la coalition d’opposition conduite par Raila Odinga, ont tour à tour mis en garde l’opposant contre cette investiture parallèle dans un pays déjà profondément divisé par la dernière élection.

Dimanche, la NASA a annoncé dans un communiqué que l’investiture était reportée sine die. Cette initiative aux contours assez flous lancée par l’opposition dans le cadre d’une campagne de « résistance » est susceptible de déclencher de nouvelles violences après un processus électoral chaotique.

« Nous annoncerons les nouvelles dates à la fois de la cérémonie d’investiture et du lancement de l’Assemblée du peuple, ainsi que (les méthodes d’une) résistance plus vigoureuse et prolongée dans les prochains jours », précise le communiqué. « Nous voulons assurer (les Kényans) que notre détermination n’a pas changé », ajoute la NASA.