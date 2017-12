CFAO ouvre son premier Carrefour Market au Cameroun

Le groupe français, filiale du japonais Toyota, a ouvert son supermarché le 5 décembre dans le quartier résidentiel de Bonamoussadi, dans le nord de Douala. Il compte implanter six centres commerciaux dans le pays à l’horizon 2020, à raison d’un hypermarché et de deux supermarchés à Yaoundé et à Douala.

Le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a inauguré le Carrefour Market de Bonamoussadi en fin de matinée du 5 décembre, en présence de Xavier Desjobert, le patron de la branche retail de CFAO.

L’enceinte de 8 250 mètres carrés, comprenant un supermarché Carrefour, six boutiques, deux restaurants et une pharmacie, située dans le quartier résidentiel de Bonamoussadi, au nord de Douala, est le fruit d’un investissement de 7 milliards de F CFA (10,7 millions d’euros). Le groupe annonce la création de 350 emplois, dont plus de 200 directs.

Le magasin commercialisera les marques Carrefour, et la direction a indiqué que 180 contrats ont déjà été signés avec des producteurs locaux pour assurer un approvisionnement local en produits agricoles, d’élevage et de pisciculture. « Près de 3 000 produits ont été achetés auprès de producteurs et fournisseurs camerounais. Cela représente 1 500 références « made in Cameroun » », précise Luc Demez, le directeur général de la filiale locale de CFAO Retail.

La classe moyenne pour cible

Carrefour, numéro deux mondial de la grande distribution, pose ainsi son premier jalon sur le marché camerounais et en Afrique centrale, où il compte aussi s’implanter au Gabon, au Congo et en RDC, après les deux premiers centres commerciaux ouverts en Côte d’Ivoire. « Deux hypermarchés Playce devraient suivre, l’un à Yaoundé en 2019, et le second à Douala, en 2020 », précise Xavier Desjobert.

Le groupe compte construire en tout six centres commerciaux à l’horizon 2020, à raison d’un hypermarché et de deux supermarchés dans chacune des deux principales villes camerounaises, pour un investissement total de de 80 milliards de francs CFA.

Une étude CFAO, BearingPoint et Ipsos, publiée en 2015, estimait la classe moyenne camerounaise – cible prioritaire de CFAO Retail – à près de 6 millions de personnes.