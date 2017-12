Égypte : Hector Cúper, l’anti-esthète au service de l’efficacité

Le sélectionneur Hector Cúper a su redonner confiance à des Pharaons rongés par le doute après une série d'échecs.

Disons-le tout net, l’Égypte est ennuyeuse à regarder. Absents de la Coupe du monde depuis 1990, les Pharaons sont pourtant redevenus, sous la direction de Hector Cúper, une des équipes majeures du football africain.

Avant de poser ses valises au Caire en 2015, l’austère Argentin âgé de 61 ans avait écumé l’Europe (Espagne, Italie et Grèce) et l’Asie (Géorgie et Turquie), puis avait effectué un crochet par Dubaï.

Seule la victoire est belle

À défaut de faire rêver les supporteurs égyptiens, sevrés de résultats depuis le sacre continental obtenu il y a six ans en Angola, Hector Cúper a redonné confiance à une sélection qui enchaînait les mauvais résultats. Et peu importe la manière.