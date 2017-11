En images : Emmerson Mnangagwa officiellement président du Zimbabwe

Le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a été officiellement investi vendredi et succède à Robert Mugabe, 93 ans, qui a démissionné mardi, refermant la page de trente-sept ans de règne à la tête du pays.

« Moi, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, jure qu’en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe, » a-t-il déclaré lors de sa prestation de serment devant plusieurs dizaines de milliers de personnes dans un stade de la capitale zimbabwéenne.

Dans son discours d’investiture, le nouveau président du Zimbabwe a notamment rendu un hommage à celui qu’il a qualifiée de « père de la nation », Robert Mugabe.

>>> A LIRE – Zimbabwe : qui est Emmerson Mnangagwa, l’homme qui a fait tomber Robert Mugabe ?

« Début d’une nouvelle démocratie »

Désigné par le parti au pouvoir, la Zanu-PF, l’ancien vice-président succède donc à Robert Mugabe, plus vieux chef d’État encore en activité à 93 ans, qui a démissionné mardi après trente-sept ans de pouvoir.

Placé en résidence surveillée depuis l’intervention de l’armée dans la nuit du 14 au 15 novembre, Robert Mugabe avait limogé Emmerson Mnangagwa au début du mois, à l’issue d’un bras de fer avec l’ex-première dame Grace Mugabe.

Cette décision a été le déclencheur de la crise ayant conduit à sa chute. Poussé à l’exil après avoir été écarté du gouvernement, celui que l’on surnomme « le crocodile » est rentré à Harare mercredi et promis le « début d’une nouvelle démocratie ».

La cérémonie en images