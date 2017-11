Ouganda : des journalistes arrêtés pour un article évoquant un complot de Museveni contre Kagame

Huit directeurs et rédacteurs en chef de journaux tabloïd appartenant à un même groupe ont été arrêtés mercredi à Kampala pour publication d'un article présenté comme « mensonger », portant sur l'implication présumée du président ougandais Yoweri Museveni dans un complot contre le Rwanda.

Ces arrestations ont eu lieu le 22 novembre au cours de descentes de la police dans les locaux du journal ougandais en anglais Red Pepper et de publications en langues locales lui appartenant. L’article incriminé, publié lundi 20 novembre, affirme que le président Yoweri Museveni complote pour renverser son homologue rwandais Paul Kagame.

Non seulement cet article est faux, mais en plus il constitue une menace pour la sécurité régionale, selon un porte-parole de la police ougandaise, Emilian Kayima. « La police a ouvert une enquête concernant les affirmations et insinuations graves contenues dans cet article qui a de sérieuses implications sur la stabilité et la sécurité régionales », a-t-il affirmé.

Matériels confisqués

L’article, dont une première version avait été publiée par des médias rwandais, a été repris par Red Pepper et ses filiales. L’avocat du journal, Dickens Byamukama, a précisé que les huit responsables de presse étaient détenus à la prison Nalufenya, près de Kampala.

« Leurs téléphones, ordinateurs ainsi que d’autres équipement professionnels et privés leur ont été confisqués », a-t-il affirmé. Le Red Pepper, dont les locaux ont été fermés par les forces de l’ordre, n’est pas paru le mercredi 22 novembre, selon l’avocat.