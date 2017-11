Football : Pierre-Emerick Aubameyang VS Sadio Mané, le match des prétendants africains au Ballon d’or

Le 7 décembre, le Ballon d'or 2017 sera attribué à l'un des 30 joueurs sélectionnés par le magazine France Football. Parmi ces prétendants au titre de meilleur footballeur de l'année, et derrière les favoris habituels que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, figurent deux Africains : Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané.

D’un côté, le Gabonais Aubameyang, depuis plusieurs années le joueur clé du Borussia Dortmund, troisième du championnat allemand en 2016-2017 et habitué de la Ligue des champions. « Serial buteur » en Allemagne, « PEA » peine bien davantage avec le Gabon, sa sélection nationale, mais reste l’un des tous meilleurs joueurs du monde, attirant la convoitise de nombreux grands clubs européens.

De l’autre, le milieu sénégalais de Liverpool, Sadio Mané. Joueur primordial du dispositif de Jürgen Klopp, il a terminé meilleur buteur de son club la saison dernière et a été nommé dans l’équipe type de Premier League, le championnat anglais, dont Liverpool a terminé quatrième. Qualifié pour la Ligue des champions, il a connu une petite déception en revanche en sélection nationale, le Sénégal ayant échoué en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2017.

Jeune Afrique vous propose un match de ces deux prétendants au Ballon d’or, en quelques statistiques.