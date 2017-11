Somalie : nouvelle frappe américaine contre les shebab

Moins d'une semaine après la première frappe américaine contre les shebab en Somalie, les États-Unis ont annoncé avoir mené jeudi 9 novembre une seconde frappe contre les islamistes shebab affiliés à Al-Qaëda, tuant "plusieurs" d'entre eux.

L’opération, qui s’est déroulée jeudi vers 15h locales (12h GMT) à environ 160 kilomètres à l’ouest de Mogadiscio, a été menée en coordination avec le gouvernement fédéral somalien, a précisé le commandement militaire américain chargé de l’Afrique (AFRICOM). « Plusieurs militants » ont été tués, précise le court texte, relayé sur le compte Twitter de l’Amisom.

L’armée américaine « continuera à utiliser tous les moyens autorisés et appropriés » pour lutter contre le terrorisme, notamment « frapper des terroristes, leurs camps d’entraînement et leurs abris en Somalie, dans la région et dans le monde », précise encore la mission militaire américaine.

Le 3 novembre, les États-Unis avaient annoncé avoir pour la première fois frappé des jihadistes du groupe État islamique (EI) en Somalie. Une frappe consécutive à la décision, en mars dernier, du président Donald Trump d’autoriser le Pentagone à lancer des opérations antiterroristes par voies aérienne ou terrestre. Objectif : soutenir le gouvernement somalien, de nouveau ébranlé par l’attentat du 14 octobre au camion piégé, responsable de la mort d’au moins 358 personnes à Mogadiscio.