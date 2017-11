Tunisie : Décathlon continue sa conquête de l’Afrique

Le premier magasin de la célèbre enseigne française de vêtements et d'équipements sportifs ouvrira jeudi dans la capitale tunisienne. D'autres points de vente devraient suivre courant 2018, alors que le groupe prévoit son implantation au Sénégal et en Égypte.

Présent sur le web tunisien depuis décembre 2016, pour un chiffre de vente oscillant entre 3 000 et 4 000 euros par jour, Décathlon ouvrira son premier magasin tunisien jeudi 9 novembre à 10 heures, au complexe commercial Tunis City (Géant Casino). Sur 1 500 m² de surface de vente – le plus grand espace dédié à la vente d’articles sportifs du pays – l’enseigne française proposera 8 000 références concernant 37 sports.

Yann Paviot, le responsable de Décathlon en Tunisie, promet des prix « de 50 à 60 % plus bas que ceux du marché actuel tunisien sur certains produits ». La clientèle visée est la classe moyenne et supérieure, soit environ 35 à 40 % des consommateurs. 160 salariés seront employés sur ce premier site.

Un deuxième point de vente devrait ouvrir au cours du premier semestre 2018 à La Marsa, banlieue nord de Tunis, avec une surface de vente de 1 300 m². Si les implantations fonctionnent, la stratégie est d’ouvrir des magasins plus petits, spécialisés dans trois ou quatre univers sportifs, dans les régions intérieures du pays.

Un autre Français pour concurrent

Yann Paviot assure ne pas avoir fixé, pour le moment, de chiffre d’affaires pour les magasins à venir : « Dans un premier temps, il s’agit de satisfaire la clientèle en proposant des produits de qualité à bas prix et lui faire découvrir de nouvelles activités sportives. »

L’ouverture du magasin sera accompagnée d’un salon du sport où les clients pourront essayer l’escalade, le tennis, des sports de combat, etc.

En Afrique, Décathlon est présent au Maroc, avec six magasins, en Côte d’ivoire, en RDC, au Ghana et en Afrique du Sud. Des magasins devraient également ouvrir prochainement au Sénégal et en Égypte.

Le principal concurrent de Décathlon en Tunisie est l’enseigne Go Sport, installée à La Marsa depuis 2013 sur une superficie de 1 200 m².