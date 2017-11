Côte d’Ivoire : Ouattara et Soro se sont enfin rencontrés

Le président de la République de Côte d'Ivoire et le président de l'Assemblée nationale se sont - enfin - rencontrés au Palais présidentiel à Abidjan ce vendredi en fin d'après-midi.

Le chef de l’État Ivoirien Alassane Dramane Ouattara (ADO) a reçu, au palais du Plateau le président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro, ce vendredi 3 novembre en fin d’après-midi. Une rencontre très attendue, depuis le retour de ce dernier, dimanche 22 octobre, après deux mois d’absence et de tensions entre les deux hommes.

Préparation minutieuse

Le rendez-vous avait été minutieusement préparé par leurs collaborateurs respectifs. D’après nos informations, ADO avait parallèlement demandé à son allié du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Henri Konan Bédié, de ne pas recevoir l’ancien chef de la rébellion avant lui.

>>> A LIRE – Guillaume Soro : « J’ai l’habitude des procès en sorcellerie »

Des contacts directs ont eu lieu ces dernières semaines entre Soro et ADO. Après s’être téléphoné le 9 octobre par l’entremise de l’ex-comzone Issiaka Ouattara – dit Wattao –, Alassane Ouattara et Guillaume Soro avaient à nouveau échangé par téléphone le 11 octobre. En marge d’une visite à Niamey, pour une réunion de la Cedeao, ADO avait affirmé qu’« il ne saurait y avoir de crise entre le président de l’Assemblée et [lui]-même ».

La rumeur d’une rencontre organisée au Palais le 29 octobre avait tourné sur les réseaux sociaux, rapidement démentie par le cabinet du président de l’Assemblée nationale.