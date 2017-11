Sénégal : Afrimarket devient le distributeur exclusif d’Auchan sur Internet

La start-up de courses en ligne a signé un accord de partenariat exclusif pour la vente en ligne et la livraison des produits Auchan. Un site internet commun doit être mis en ligne prochainement.

À compter du 6 novembre, les clients d’Auchan au Sénégal pourront commander leurs articles en ligne et être livrés par les services d’Afrimarket. La start-up de courses en ligne spécialisée sur l’Afrique et le géant de la grande distribution ont en effet signé un accord exclusif de distribution sur internet, portant sur 1 500 références alimentaires.

« Nous avons notre propre flotte, constituée d’une vingtaine de camions et d’autant de motos. C’est cette logistique, ainsi que notre bonne implantation au Sénégal, qui ont convaincu Auchan de s’associer avec nous », explique Rania Belkahia, la présidente et cofondatrice de la plateforme Afrimarket, qui promet une livraison « en 24 heures à Dakar et en moins de quatre jours dans le reste du pays ».

Paiement en cash ou en ligne

Créée en 2013, la jeune entreprise est aujourd’hui présente en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Bénin et, depuis cet été, au Mali. Elle vise à la fois la clientèle locale, qui peut régler en espèces au moment de la livraison, et les membres de la diaspora, qui souhaitent faire livrer des produits à leur famille au pays. Pour cette clientèle, le service propose un paiement en ligne par carte de crédit ou Paypal au moment de la commande. « Nous avons également un réseau d’agences partenaires en France », précise Rania Belkahia.

La présidente d’Afrimarket souhaite pour l’instant rester discrète sur le chiffre d’affaires de la jeune société, qui a notamment reçu en 2015 le soutien d’Orange, et assure que cette dernière est encore en phase de croissance. « Nous enregistrons un taux de croissance de 20 à 30 % par mois », se félicite-t-elle.

De son côté, Auchan déploie également une stratégie offensive au Sénégal, où il est présent depuis 2014. En septembre, la filiale sénégalaise du distributeur a ainsi racheté à l’homme d’affaires libanais Adel Attyé les neuf supermarchés de l’enseigne concurrente Citydia, portant à 22 le nombre de ses magasins.

Le mariage sénégalais d’Afrimarket et d’Auchan se concrétisera par un site commun dont la mise en service doit s’accompagner d’une vaste campagne de promotion.