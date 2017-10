Football : la piste new-yorkaise se précise pour Yaya Touré

Cantonné au banc de touche de Manchester City, Yaya Touré pourrait rejoindre dès cet hiver le club américain de New York City FC. Les raisons d’un possible départ du champion d’Afrique 2015 sont multiples.

La saison dernière, Yaya Touré (34 ans) et Pep Guardiola, qui ne s’apprécient guère depuis leur collaboration au FC Barcelone, avaient mis un mouchoir sur leur relation tendue pour le bien de l’équipe. Ignoré par l’entraîneur catalan, qui ne l’avait même pas inscrit sur la liste des joueurs appelés à disputer la Ligue des Champions, le milieu de terrain ivoirien était finalement revenu en grâce aux yeux du technicien, qui l’avait utilisé à trente-et-une reprises toutes compétitions confondues. Une lune de miel prolongée par la signature d’un nouveau contrat d’un an pour Yaya Touré, engagé avec Manchester City jusqu’au 30 juin 2018.

Seulement, rien n’indique que la saison en cours sera aussi positive pour l’Ivoirien. Depuis le mois d’août dernier, celui-ci n’a joué que quatre matchs : deux en Premier League et deux en League Cup. Et Guardiola, dont l’équipe domine le championnat d’Angleterre, n’est guère disposé à bouleverser son système pour faire une place à Touré, lequel vit assez mal cette situation.

L’hypothèse d’un départ, que les représentants du joueur agitent régulièrement avec plus ou moins de véhémence, est ainsi redevenue crédible, d’autant plus que le nom de sa possible (probable ?) future destination n’est pas anodin. Yaya Touré pourrait rejoindre le club américain de New York City FC dès l’ouverture du mercato de la Major League Soccer (MLS), au mois de janvier prochain.

De très bonnes relations avec Patrick Vieira

New York City FC appartient – comme Manchester City – en effet à la galaxie du City Football Group, qui possède des parts dans plusieurs clubs en Europe, en Asie et – bien entendu – aux États-Unis. « Il est clair que City Football Group pourrait en quelque sorte demander à New York City d’accueillir Yaya Touré », confirme un agent. De plus, l’entraîneur de New York n’est autre que le Français Patrick Vieira.

Or, celui-ci a côtoyé Yaya Touré à Manchester City en 2010-2011. « Et ils s’apprécient beaucoup, ils ont d’excellentes relations. Cela pourrait faciliter les choses, même si à ce jour, Vieira ne recherche pas forcément un joueur du profil de Yaya. Mais Yaya reste Yaya, et je ne serais pas étonné que cette proximité entre eux et les intérêts convergents de City Football facilitent l’opération », explique un proche d’un des deux hommes.

En Angleterre, le salaire de Yaya Touré, rémunéré 13,7 millions d’euros en 2016-2017 a été revu sensiblement à la baisse lors de la signature de son nouveau contrat, en juin dernier. Aux États-Unis, les clubs de MLS sont obligés de respecter un salary-cap, qui limite la rémunération d’un joueur à 460 000 euros par an, sauf s’il est une des trois stars autorisées (Designated players) dans chaque équipe. L’Anglais Frank Lampard, ancien de Manchester City passé à New York en 2015, émargeait à 6 millions d’euros par saison. Une somme que Yaya Touré pourrait aisément atteindre, et même dépasser. « D’autant plus que Manchester City, s’il part cet hiver, pourrait lui signer un chèque en guise de cadeau de départ », ajoute l’agent.