Maroc : Alstom va livrer 22 tramways supplémentaires à Rabat

Alstom va fournir 22 tramways supplémentaires à Rabat et ce nouveau contrat au Maroc va lui rapporter environ 45 millions d'euros, a annoncé jeudi le groupe industriel français.

« Afin de répondre au besoin croissant de mobilité, la société des transports de Rabat-Salé (STRS) a décidé d’ajouter 7 km de ligne aux 19 km existants et d’accroître son parc actuel de 44 tramways Citadis, en commandant 22 tramways supplémentaires à Alstom », a indiqué le groupe dans un communiqué.

« Après la livraison – qui est prévue 26 mois après la date de mise en vigueur du contrat – les tramways seront soumis à des tests statiques et dynamiques sur le site », précise Alstom,

150 millions de passager

Depuis leur mise en service en mai 2011, les deux lignes de tramway de Rabat-Salé ont vu leur nombre de voyageurs augmenter constamment, avec plus de 150 millions de passagers transportés en six ans.

Les tramways Citadis seront conçus et fabriqués en France, à La Rochelle. Présent au Maroc avec 350 employés, Alstom y a d’ores et déjà livré des tramways Citadis aux villes de Rabat et Casablanca.