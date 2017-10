RDC : l’UNC de Vital Kamerhe annonce son retrait du gouvernement

À l'issue d'une réunion de son bureau politique tenue à Kinshasa, l'Union pour la nation congolaise (UNC) de Vital Kamerhe a annoncé ce lundi le retrait du gouvernement de son cadre Pierre Kankudia, ministre du Budget.

C’est Vital Kamerhe qui s’est chargé d’annoncer le retrait du gouvernement de son ami et conseiller spécial Pierre Kankudia Mbayi. Dans une déclaration rendue publique ce 23 octobre, le leader de l’Union pour la nation congolaise (UNC) indique que la direction politique nationale de son parti a décidé du « retrait du délégué de l’UNC du gouvernement ». Ce dernier, en charge du budget, est le seul membre de l’UNC encore présent dans l’équipe gouvernementale en RDC.

La décision a été prise « après concertation avec le camarade Pierre Kankudia », ministre d’État en charge du Budget, précise le texte. D’autant que depuis plusieurs semaines, des tractations étaient en cours pour convaincre ce dernier à quitter le gouvernement.

L’UNC justifie par ailleurs sa décision par « le retard et la certitude de la non organisation des élections au 31 décembre » et rappelle que sa participation au gouvernement était motivée par son souhait de « contribuer » à la tenue de ces scrutins. Mais « à ce jour la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) n’a toujours pas publié le calendrier électoral conformément à l’accord de la Saint Sylvestre ».

Kankudia va-t-il démissionner ?

« Pour l’instant, nous n’avons pas encore reçu la démission du ministre Pierre Kankudia », explique-t-on dans l’entourage du Premier ministre congolais Bruno Tshibala. « Nous savions que l’UNC avait initié une telle démarche auprès de son délégué et que Vital Kamerhe ne voulait pas l’annoncer avant de savoir si son camarade allait obtempérer, ou pas », ajoute un proche du chef du gouvernement.

Les tentatives de Jeune Afrique de joindre Pierre Kankudia n’ont pas abouti. Ce fidèle de Vital Kamerhe est également secrétaire national de l’UNC en charge des relations avec les partis politiques. Entre 2006 et 2009, il a été le directeur de cabinet de Vital Kamerhe, alors président de l’Assemblée nationale.