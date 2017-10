Football : les Fennecs ont un « problème psychologique », selon leur nouvel entraîneur

Les mauvais résultats de l'équipe d'Algérie sont dus à « un problème psychologique » estime Rabah Madjer. Nommé le 18 octobre, le nouveau sélectionneur des Fennecs veut « redonner confiance aux joueurs » après leur élimination du Mondial 2018.

Nommé le 18 octobre à la place de l’Espagnol Lucas Alcaraz, limogé une semaine plus tôt, Rabah Madjer, ancien attaquant vedette de l’Algérie et ancien Ballon d’or africain, a la tâche de remettre sur les rails une équipe nationale traumatisée après ce double échec.

« L’équipe nationale a un problème psychologique, a-t-il expliqué lors de sa première conférence de presse. Les joueurs n’ont plus le moral, il faut leur rendre la confiance ».

L’Algérie cherche depuis trois ans un successeur à Vahid Halilhodzic, « héros national » parti à l’issue du Mondial-2014 qui a vu les Fennecs effectuer le meilleur parcours de leur histoire, défaits en 8e de finale en prolongation face à l’Allemagne, future championne du monde.

Je choisirai les meilleurs, qu’ils évoluent en Algérie ou à l’étranger

Quatre étrangers lui ont succédé sur le banc : Christian Gourcuff, qui est resté moins de deux ans, le Serbe Milovan Rajevac et le Belge George Leekens, restés tous deux trois mois seulement, et enfin Lucas Alcaraz, avant que la Fédération algérienne de football (FAF) nomme un sélectionneur algérien, le premier depuis 2011.

Objectif : la CAN 2019

« Un entraîneur local peut apporter un plus », a assuré Rabah Madjer (87 sélections), qui a disputé deux Coupes du monde (1982 et 1986) et remporté en 1990 la seule Coupe d’Afrique des nations gagnée par l’Algérie.

« Mes adjoints [l’ancien sélectionneur national Meziane Ighil et l’ancien international algérien Djamel Menad] et moi connaissons très bien le foot, en Algérie et à l’étranger », a expliqué l’ancien attaquant, vainqueur avec le FC Porto de la Coupe des clubs champions, l’ancêtre de la Ligue des champions, en 1987, grâce en finale à une mémorable talonnade dos au but, geste technique qui porte son nom.

« Je choisirai les meilleurs, qu’ils évoluent en Algérie ou à l’étranger », a souligné Madjer, qui veut des « gladiateurs », mais ne devrait pas bouleverser l’effectif pour la rencontre contre le Nigeria le 10 novembre à Constantine, dernière rencontre des qualifications pour le Mondial, sans enjeu pour les deux équipes.

Riyad Mahrez et Islam Slimani (Leicester), ainsi que Nabil Bentaleb (Schalke 04), sévèrement critiqués car accusés de manquer d’implication, devraient faire leur retour après avoir été écartés début octobre par Alcaraz.

« Mahrez, Slimani et Bentaleb avaient des problèmes avec l’ancien entraîneur. Tout ça est derrière nous », a estimé Rabah Madjer, dont le contrat lui fixe « deux objectifs : la qualification à la Coupe d’Afrique (des Nations) 2019 et y atteindre la demi-finale ». Les mêmes que pour Lucas Alcaraz.