Basket-ball : le guide africain de la NBA 2017-2018

Le 17 octobre, la saison régulière de la National Basketball Association (NBA) débute aux États-Unis et au Canada. Regroupant les meilleures franchises d'Amérique du Nord, elle ne s'achèvera que le 28 mai 2018. Jeune Afrique vous propose son guide de la NBA, afin de ne rien manquer des Africains cette saison.

Des milliards de dollars. Des millions de supporteurs. Les meilleurs joueurs de la planète, parmi lesquels treize Africains. De Toronto, au Canada, à Los Angeles, en passant par Boston, Orlando, La Nouvelle Orléans, le Texas ou Milwaukee, la NBA reprend officiellement ses droits le 17 octobre, après une période de pré-chauffe et de matchs de préparation.

Quels Africains faudra-t-il suivre ? Joël Embiid, le phénomène camerounais aux statistiques de feu est d’ores et déjà sous le feu des projecteurs. Serge Ibaka a prolongé à Toronto et Gorgui Dieng joue la continuité à Milwaukee. D’autres doivent confirmer, comme Emmanuel Mudiay, ou s’affirmer, comme Mejri Salah et Cheick Diallo.

Voici ce qu’il faut savoir pour suivre la saison NBA 2017/2018 des joueurs africains.