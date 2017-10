Palestine : le Hamas et le Fatah parviennent à un accord au Caire

Le Hamas et son rival palestinien du Fatah sont parvenus mercredi à un accord après deux jours de discussions menées à huis clos au Caire, en Égypte, censées concrétiser une réconciliation annoncée la semaine passée.

Les pourparlers portent sur les détails concrets du rapprochement entre les deux rivaux palestiniens, le Fatah et le Hamas, après une décennie de dissensions dévastatrices. Les négociations sur les questions les plus ardues, comme le contrôle de la sécurité dans la bande de Gaza et le sort des 25 000 hommes du bras armé du Hamas, risquaient d’être remises à plus tard.

Le bureau du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, qui a annoncé cet accord, n’en a pas livré les détails mais une conférence de presse est prévue en milieu de journée ce 12 octobre au Caire, en Égypte.

Quasi-guerre civile en 2007

Le Hamas gouverne la bande de Gaza sans partage depuis qu’il en a évincé l’Autorité palestinienne au prix d’une quasi-guerre civile avec le Fatah en 2007. L’Autorité palestinienne, entité internationalement reconnue supposée préfigurer un État palestinien indépendant, est dominée par le Fatah laïc et modéré.

Elle n’exerce plus son pouvoir, limité, que sur la Cisjordanie, occupée par Israël et distante de Gaza de quelques dizaines de kilomètres. Sous pression, le Hamas a accepté en septembre le retour à Gaza de l’Autorité et de son gouvernement.