Tunisie : 8 règles illustrées pour « survivre » en garde à vue

En Tunisie, les gardes à vue sont très courantes et concernent aussi bien les fumeurs de cannabis que les terroristes les plus recherchés. Et que l’on soit l'un ou l’autre, la violence est souvent de mise dans les commissariats. Jeune Afrique vous propose un petit guide illustré de la survie en détention en Tunisie.

Durant le seul mois de septembre, six actes de torture, maltraitance et violence ont été recensés en Tunisie, intégralement commis par des agents des forces de l’ordre. Les plaignants sont tous des civils n’ayant pas été impliqués dans des affaires de terrorisme ou de sécurité nationale. Ce sont des mineurs, des personnes interpellées dans la rue, des parents de détenus, des prévenus de petits délits, note l’Organisation Contre la Torture en Tunisie (OCTT) dans son dernier rapport mensuel datant du 2 octobre 2017.

Ces actes, tous rapportés par les plaignants auprès de l’Organisation, ont été perpétrés à Tunis et dans ses banlieues, à Mehdia, Sousse et Djerba. Pourtant, rapporte l’Organisation, le Code de procédure pénale (CPP) a été amendé il y a plus d’un an, garantissant aux placés en garde-à-vue des droits, tels que conventionnés dans les pays censés respecter les droits de l’homme.

L’Organisation a donc proposé le mois dernier un « Guide pratique de la garde à vue au sein de la police judiciaire en Tunisie », très détaillé et élaboré par Me Mondher Cherni, une des figures médiatiques de l’OCTT. Jeune Afrique l’a converti en bande dessinée.