BD : petit guide de survie en garde à vue en Tunisie

Mieux vaut ne pas avoir à faire aux forces de l’ordre en Tunisie, un pays où les gardes à vue sont courantes et les interpellations brutales. Pour faire face à cette violence, voici un petit guide illustré de survie en milieu policier.

Les rapports de l’Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT) sont accablants. Le dernier en date indique qu’au mois de septembre, six actes de torture, maltraitance et violence ont été recensés. Leur point commun ? Ils impliquent tous des agents des forces de l’ordre. Les plaignants ne sont pas des terroristes. Ce sont des mineurs, des personnes interpellées dans la rue, des parents de détenus, des prévenus de petits délits, note l’OCTT. Pourtant, le Code de procédure pénale (CPP) a été amendé il y a plus d’un an pour renforcer les droits des gardés-à-vue. L’OCTT a donc publié en septembre un “Guide pratique de la garde à vue au sein de la police judiciaire en Tunisie”, rédigé par Me Mondher Cherni, dont nous nous sommes inspirés pour vous proposer ce petit guide de survie.