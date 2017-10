Mondial 2018 : le match Afrique du Sud-Sénégal sera rejoué le 10 novembre

Après un penalty "imaginaire" signé en faveur des Bafana Bafana, le match entre l'Afrique du Sud et le Sénégal comptant pour la 2e journée des qualifications au Mondial 2018 sera rejoué le 10 novembre à Polokwane, en Afrique du Sud, a annoncé mercredi la Fifa.

L’instance dirigeante du football mondial avait décidé début septembre de faire rejouer la rencontre pour « manipulation du match ». En cause, l’arbitrage du Ghanéen Joseph Lamptey, qui avait sifflé un penalty imaginaire en faveur des Bafana Bafana (surnom de la sélection sud-africaine), vainqueurs 2-1 le 12 novembre 2016 à Polokwane.

L’arbitre a depuis été suspendu à vie, une sanction confirmée par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Depuis, ce contrôleur de la circulation aérienne s’est tourné vers les tribunaux civils suisses dans l’espoir que sa suspension soit levée.

Ce match s’annonce crucial pour le Sénégal. Dans le groupe D, le Burkina Faso et le Cap Vert occupent les deux premières places avec 6 points chacun, le Sénégal est troisième avec 5 points, l’Afrique du Sud, à 1 point, ferme la marche. Or seul le premier du groupe sera qualifié pour le Mondial en Russie. Samedi, l’Afrique du Sud accueille le Burkina Faso et le Cap-Vert reçoit le Sénégal.