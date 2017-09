Côte d’Ivoire : le grand marché d’Abobo à Abidjan ravagé par les flammes

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi dans le grand marché d’Abobo, un quartier populaire situé au nord d’Abidjan. Aucune victime n’est à déplorer, selon les autorités.

« Le feu s’est déclenché vers 21h00 (GMT et heure locale) et a causé d’énormes dégâts matériels », a indiqué la police, qui a ouvert une enquête pour « déterminer les causes de l’incendie ». « Aucun blessé n’a été signalé », a précisé la police.

« J’ai tout perdu »

Plusieurs heures auront été nécessaires aux sapeurs-pompiers pour circonscrire les flammes, qui ont détruit une grande partie des bâtiments. Des riverains leur ont également porté secours à l’aide de seaux et bassines d’eau.

« J’ai tout perdu, s’est écrié un commerçant en larmes. Il ne reste plus rien dans ma boutique de produits alimentaires et domestiques. »