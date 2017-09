Côte d’Ivoire : décès de Don Mike le Gourou, figure du coupé-décalé

Don Mike le Gourou, promoteur du rythme musical ivoirien coupé-décalé, est décédé dimanche à Abidjan, après une longue maladie, a-t-on appris lundi auprès de ses proches.

Le monde de la musique ivoirienne est en deuil. Philippe Michel Siéhi Iro, alias Don Mike le Gourou, 51 ans, est décédé dimanche 10 septembre dans une clinique d’Abidjan. « Il souffrait d’un cancer des poumons », a indiqué à l’AFP l’un de ses proches.

« Manager de boîte de nuit et promoteur de spectacle, il a beaucoup contribué à rendre populaire le coupé-décalé », a expliqué le journaliste-écrivain ivoirien Usher Aliman, auteur de Douk Saga, l’histoire interdite du coupé-décalé. « Maître des nuits abidjanaises », il a aussi créé à travers le coupé-décalé, la « prodada » et la « comporta » (action de faire le malin ou de pavaner), des concepts devenus populaires en Côte d’Ivoire. L’artiste s’était retiré depuis quelques années en raison de sa maladie.

Don Mike le Gourou a même sorti un tube en 2004, resté longtemps numéro un des hit-parades, la « Prudencia » – soit l’action d’être prudent en raison de la crise politico-militaire qui a coupé le pays en deux de 2002 à 2011.

Des pas de danse popularisés par les sportifs

Le coupé-décalé, musique au rythme endiablé utilisant souvent des sons électroniques, est né en 2003 dans les boîtes de nuit d’Abidjan puis s’est disséminé dans toute l’Afrique. Il commence à conquérir l’Europe et les États-Unis, notamment grâce aux sportifs qui ont popularisé certains pas de danse.

Une des légendes autour du genre veut que l’expression provienne des arnaques ivoiriennes : « On coupe (on arnaque), on décale (on s’enfuit ou disparaît) », explique Usher Aliman, auteur de Douk Saga, l’histoire interdite du coupé-décalé. D’autres affirment que le nom est inspiré d’une danse traditionnelle ivoirienne.