France : un prêtre mis en examen pour des faits de pédophilie commis de 1992 à 2002 en Guinée

Un religieux de 74 ans appartenant à la Congrégation des frères du Sacré-Cœur a été mis en examen jeudi 7 septembre par la justice française pour des viols et agressions sexuelles commis en Guinée, a-t-on appris lundi de sources concordantes, confirmant une information du journal Le Parisien.

Frère Albert avait été interpellé mardi 5 septembre par les enquêteurs de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) dans la maison de retraite où il résidait, à Espaly-Saint-Marcel, près du Puy-en-Velay, en Haute-Loire.

Mis en examen jeudi pour « viols et agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans » par un juge d’instruction du pôle criminel de Clermont-Ferrand, il a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire.

« Ce n’est pas un récidiviste. Il a reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés. Il y a eu chez lui une prise de conscience de sa culpabilité. L’homme d’église qu’il est souhaite répondre à la justice des hommes », a expliqué à l’AFP son conseil, Me Cédric Augeyre.

Directeur d’école et entraîneur de football

De 1992 à 2002, le septuagénaire était directeur d’école à Conakry. C’est dans ce cadre-là qu’il aurait abusé de plusieurs adolescents qu’il entraînait notamment dans l’équipe de football locale. À la suite d’une dénonciation, il avait été rappelé en France par sa hiérarchie.

En mars, il avait lui-même confessé ses agissements sur des d’adolescents, filmé en caméra cachée pour l’émission de France 2 « Cash Investigation ». Selon le Parisien, il aurait abusé de quarante enfants lors de son passage en Guinée. « À ce stade, je n’ai pas connaissance de quarante victimes », a assuré son conseil, pour qui l’instruction va être « longue et pénible, pour mon client comme pour les victimes ».

En Guinée, j’étais à un moment donné comme un intouchable…

Lors de cet entretien en caméra cachée, Frère Albert a presque confessé sa position de supériorité. « En Guinée, j’étais à un moment donné comme un intouchable, je me sentais invulnérable. Ça m’a quand même donné un coup sur la tête. Ça n’a pas tellement duré, disons. Quand ça s’est su, on m’a demandé de rentrer », avait-il alors déclaré au journaliste qui l’interrogeait.

Les enquêteurs devraient en effet prochainement poursuivre leur enquête en Guinée et recueillir le témoignage de victimes, dans le cadre de commissions rogatoires, a précisé le parquet de Clermont-Ferrand. Congrégation d’origine lyonnaise, les Frères du Sacré-Cœur se consacrent à l’éducation de la jeunesse et dirigent de nombreuses écoles en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie.