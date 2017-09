Quelle politique de santé pour la Tunisie ?

Des soins pour tous, c’est bien, mais selon certains standards.

Une mise à niveau des établissements de soins publics est ainsi un impératif, d’autant que ceux-ci sont distancés par un secteur privé à la pointe en matière de ressources humaines et d’équipement. La situation est critique dans les zones urbaines et encore plus dramatique dans les régions intérieures, qui manquent de tout.

Le ministère aura aussi pour tâche de définir une stratégie claire sur la régulation de l’importation des médicaments afin d’éviter les pénuries, le rôle de la pharmacie centrale et les attributions de mise sur le marché. Il lui faudra aussi tenir à distance les syndicats, particulièrement virulents dans ce secteur.