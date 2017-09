Côte d’Ivoire : Henriette Diabaté nouvelle présidente du RDR, le parti d’Alassane Ouattara

Henriette Diabaté a été élue par acclamation présidente du Rassemblement des Républicains (RDR), ce dimanche 10 septembre, à la surprise générale, tant était attendue - et annoncée - l’arrivée d’Alassane Ouattara à ce poste. Le nouvel organigramme du RDR a été dévoilée ce dimanche à la mi journée lors du 3ème congrès du parti au Palais des sports de Treichville à Abidjan.

C’est un résultat qui déjoue tous les pronostics. Alors que tous annonçaient le retour d’Alassane Ouattara à la tête de son parti, le Rassemblement des Républicains (RDR), le chef de l’État a décliné. Devant plusieurs milliers de militants réunis en 3ème Congrès au Palais des sports de Treichville, à Abidjan, il a proposé le nom d’Henriette Dagri Diabaté, qui a aussitôt été acclamé par les militants.

La Grande chancelière, fondatrice du RDR, devient donc la première femme présidente de ce parti. « C’est avec un grand honneur », a-t-elle déclaré. « Le RDR, c’est notre vie! Vous pourrez compter sur nous. » Alassane Ouattara a néanmoins assuré les militants qu’il resterait « très proche ».

Figure historique du RDR et alliée de longue date d’Alassane Ouattara, Henriette Diabaté, âgée de 82 ans, a notamment été ministre de la Justice de 2002 à 2005, tout en tenant le rôle d’opposante et de chef du RDR – elle a notamment occupé le poste de secrétaire générale pendant les années d’opposition – pendant l’absence d’Alassane Ouattara.

Kandia Camara devient secrétaire générale

La nouvelle secrétaire générale du parti est elle aussi une femme : Kandia Camara, ministre de l’Éducation nationale, prend les rênes du parti présidentiel. Visiblement surprise, elle a fondu en larmes à cette annonce.

Elle a en effet été préférée à quatre hommes – Adama Bictogo, Amadou Soumahoro, Ibrahim Cissé Bacongo et Gilbert Koné Kafana – qui s’étaient portés candidats. Elle va avoir la lourde tâche de conduire le parti jusqu’à la prochaine élection présidentielle de 2020.

Alors que la bataille pour la présidentielle de 2020 est d’ores et déjà engagé, le défi est important : le RDR fait face à des tensions internes – notamment avec les partisans de Guillaume Soro – et externes. Son alliance avec le Parti démocratique (PDCI) de Côte d’Ivoire semble notamment bien fragile.

Bédié et moi nous sommes ensemble !

Mais Alassane Ouattara a balayé toutes les rumeurs de frictions : « À tous ceux qui se font des illusions, je veux dire : Bédié et moi nous sommes ensemble! Nous savons ce que nous avons vécu et nous savons ce que nos incompréhensions ont eu comme conséquences pour le pays », a-t-il déclaré. « Nous sommes alliés et nous serons unifiés », a-t-il poursuivi, insistant sur son ambition de voir la création de ce parti unifié effective avant la fin de l’année.

Amadou Gon Coulibaly devient 1er vice-président

Aux côtés de Kandia Camara trois secrétaires généraux délégués ont été désignés : les ministres Maurice Bandama et Anne Ouloto et Mamadou Touré, le secrétaire d’État chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Alassane Ouattara a aussi renforcé la place d’Amadou Gon Coulibaly. Le premier ministre, vu par beaucoup comme son dauphin, est 1er vice-president. Vingt autres vice-presidents seront nommés dans les jours qui viennent.