Côte d’Ivoire : un congrès du RDR avec ADO mais sans Soro

Le président ivoirien doit reprendre les rênes du RDR ce week-end, à l’occasion du 3ème Congrès de son parti. L’absence de Guillaume Soro est très remarquée.

Une marée humaine verte et orange a envahi samedi le Palais des sports de Treichville, à Abidjan. Vêtues de pagnes aux couleurs de leur parti et de tee-shirts siglés du visage d’Alassane Ouattara, plus de 10 000 personnes se sont pressés dès les premières heures de la journée pour participer à ce troisième congrès du Rassemblement des républicains (RDR). C’est bien moins que les 75 000 annoncées, mais déjà trop pour les capacités d’accueil de cette enceinte sportive. Conséquence, de longues queues se sont formées à l’extérieur.

ADO acclamé à son arrivée

Star de cette grand-messe, Alassane Ouattara est arrivé dans la matinée, acclamé par ses partisans. Ce n’est un mystère pour personne : à l’occasion de ce Congrès, le chef de l’État doit reprendre la tête du RDR lors d’une désignation par acclamation dans la nuit de samedi à dimanche. Il avait en effet dû quitter la présidence de son parti lors de son élection à la magistrature suprême, en 2010.

« C’est un homme au destin exceptionnel. Avec vous, il a surmonté tous les obstacles jusqu’à son élection à la présidence. Il a su incarner nos espoirs, nous a permis de dépasser nos doutes », a ainsi déclaré Adama Bictogo, le secrétaire général adjoint du parti chargé de l’organisation du Congrès, dans un discours en forme d’ode à son chef.

Un RDR en perte de vitesse

A trois ans de la prochaine élection présidentielle, ce retour d’Alassane Ouattara à la tête du RDR doit marquer la relance du parti, en perte de vitesse depuis plusieurs années. De l’aveux même de certains de ses cadres, il ne « rassemble plus autant qu’avant ». De nombreux militants raillent notamment – en privé – des cadres coupés de leur base et des réalités du pays.

A l’occasion de ce congrès, le RDR cherche ainsi à faire une démonstration de force. Des amis du parti venus de la sous-région étaient ainsi présents tels que le malien Soumaïla Cissé ou le burkinabè Zéphirin Diabré. Daniel Kablan Duncan, le vice-président ivoirien, Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire général du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Mabri Toikeusse de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), alliés du RDR au sein de la coalition du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ont également fait le déplacement.

Absence remarquée de Guillaume Soro

Tous les cadres du RDR étaient au rendez-vous, sauf un : Guillaume Soro. Présumée depuis plusieurs semaines, l’absence du président de l’Assemblée nationale a été très remarquée. Actuellement en France, l’ancien chef rebelle a annoncé son choix dans un communiqué publié à la veille du congrès, vendredi 8 septembre.

« Je n’ai reçu communication d’aucun document officiel du Congrès (…) N’ayant de ce fait été associé ni en amont ni en aval, par les actuels responsables de ce congrès, c’est avec un triste regret que j’en prends acte. », écrit-il, avant de déplorer un contexte fait de « frictions, de suspicions et où des lignes de fractures évidentes sont apparues. »

Entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, alliés depuis les années 2000, ce congrès pourrait ainsi être celui de la rupture. Depuis le début de l’année, les tensions sont en effet fortes entre les deux hommes, sur fond de bataille pour la présidentielle de 2020.

Nominations attendues

Dans ce contexte, les nominations à la nouvelle direction du parti vont être scrutées. Le parti devrait se doter de plusieurs vice-présidents dont Amadou Gon Coulibaly, le premier ministre et dauphin supposé du chef de l’État, et Hamed Bakayoko, le ministre de la Défense. Parmi les candidats au poste de secrétaire général, Adama Bictogo semble le mieux placé. La nouvelle équipe, choisie par Alassane Ouattara, doit être annoncée dimanche 10 septembre lors du deuxième et dernier jour du Congrès du RDR.