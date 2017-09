Kenya : l’opposition lance un appel aux dons en vue du scrutin du 17 octobre

L’opposition kényane aurait-elle des difficultés à financer sa campagne ? Un appel aux dons a été lancé vendredi par la coalition NASA, pour l’aider à mener la bataille en vue de l’élection présidentielle du 17 octobre.

« Les élections doivent avoir lieu le mois prochain et nous appelons tous nos supporteurs dans le pays à participer à ces élections en faisant une contribution financière à la campagne », a déclaré le leader de l’opposition Raila Odinga, lors d’une conférence de presse à Nairobi. Devant les caméras, Raila Odinga et son colistier Kalonzo Musyoka se sont présentés munis d’un carton sur lequel était inscrit le numéro de compte Mpesa – un système de transfert d’argent via téléphonie mobile – en demandant aux gens « de donner ne serait-ce que 10 shilling (8 centimes d’euros), 100 shillings, 1 000 shillings, 100 000 etc…, tout ce qu’ils peuvent se permettre ».

Si vous faites cette contribution, vous achèterez votre ticket vers Canaan

« Chaque sous apporté comptera », a déclaré Raila Odinga. « Si vous faites cette contribution, vous achèterez votre ticket vers Canaan », a-t-il repris, en faisant référence au nom biblique de la Terre promise par Dieu aux Hébreux, récurrente ces derniers mois dans ses discours.

Nouveau vote le 17 octobre

Ticket pour le paradis terrestre ou non, cet appel aux dons donne surtout à penser que NASA éprouve des difficultés à financer sa campagne pour l’élection présidentielle. De leur côté, le président sortant Uhuru Kenyatta et son colistier ont déjà repris leurs meetings dans plusieurs régions du pays.

Le 11 août dernier, la Commission électoral kényane (IEBC) avait déclaré vainqueur Uhuru Kenyatta, 55 ans, avec 54,27% des voix contre 44,74% à Raila Odinga. Après l’invalidation de ces résultats, le 1er septembre par la Cour suprême, la date des nouvelles élections a été fixée au 17 octobre prochain au Kenya.