Sénégal : de nouvelles têtes dans le gouvernement Dionne 2

Le président Macky Sall a nommé jeudi un nouveau gouvernement, dont l'annonce a été faite dans la soirée, plus d’un mois après les législatives. Le nouvel exécutif sénégalais, toujours conduit par Mahammed Boun Abdallah Dionne, est marqué notamment par des changements aux ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice et par la création d’un département du Pétrole.

La formation de la nouvelle équipe, annoncée dans la soirée par un décret présidentiel lu à la télévision publique, intervient au lendemain de la reconduction du Premier ministre sortant, Mahammed Boun Abdallah Dionne. L’ingénieur-économiste de 57 ans, proche de Macky Sall, est en poste depuis juillet 2014.

Le nouveau gouvernement compte comme le précédent 39 membres, dont 8 femmes – contre six auparavant -, a précisé le secrétaire général de la présidence de la république, Jean Maxim Simon Ndiaye.

Changement au ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur a un nouveau patron, Ali Ngouye Ndiaye, précédemment ministre des Mines. Il remplace Abdoulaye Daouda Diallo, dont la gestion des élections législatives du 30 juillet, largement remportées par la majorité présidentielle, avait été beaucoup critiquée. Ces élections ont été marquées par d’importants problèmes d’organisation et les résultats ont été contestés par l’opposition, notamment à Dakar.

Le ministère des Affaires étrangères est désormais dirigé par Sidiki Kaba, ancien dirigeant de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et ministre de la Justice sortant. Mankeur Ndiaye, qui était à la tête de ce ministère, quitte le gouvernement. Le nouveau ministre de la Justice est Ismaïla Madior Fall.

Un nouveau ministère du Pétrole et des Énergies renouvelables est créé, avec à sa tête Mansour Elimane Kane, alors que la découverte ces dernières années de gisements de pétrole et de gaz pourrait modifier l’économie du pays.

Un « gouvernement de continuité »

« Nous sommes en train de nous préparer à cette économie du pétrole » pour « le Sénégal de demain, qui s’annonce dès 2021 avec les premières exportations » d’hydrocarbures, a déclaré le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, tout en évoquant un « gouvernement de continuité ».

Le nouveau gouvernement doit poursuivre la mise en oeuvre du « Plan Sénégal Émergent », lancé en 2014 pour faire du Sénégal un pays émergent à l’horizon 2035 grâce notamment à un renforcement des infrastructures (transport, eau, électricité).